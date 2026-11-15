央视新闻 2026-11-15 09:51:16

据“中国铁路”微信公众号消息，今年1至10月份，国家铁路累计发送货物34.2亿吨，日均装车18.92万车，同比分别增长1.1%、1.8%，为降低全社会物流成本、保障国民经济平稳运行提供了可靠运输支撑，“中国铁路物流”的品牌影响力、市场竞争力和客户满意度持续提升。

据“中国铁路”微信公众号消息，今年1至10月份，国家铁路累计发送货物34.2亿吨，日均装车18.92万车，同比分别增长1.1%、1.8%，为降低全社会物流成本、保障国民经济平稳运行提供了可靠运输支撑，“中国铁路物流”的品牌影响力、市场竞争力和客户满意度持续提升。

一是重点物资运输保障有力。充分发挥全国铁路“一张网”、运输集中统一调度指挥的优势，加大晋、陕、蒙、新主产区煤炭外运力度，特别是10月份以来，针对冷空气来袭，我国北方地区逐步进入供暖季的实际，对8家电厂下达保供调度令，确保电煤应装尽装、快速送达，全力做好迎峰度冬能源保供工作。1至10月份国家铁路发送煤炭17.5亿吨，其中电煤11.6亿吨，全国铁路直供电厂存煤均保持较高水平。积极服务粮食流通，开辟绿色通道，实行运力倾斜、优先保障，1至10月份国家铁路发送粮食超1亿吨，同比增长11.7%。

二是铁路物流产品提质升级。主动对接市场需求，持续优化中国铁路物流产品体系，不断提升铁路物流服务品质效率。大力发展物流总包，为客户提供全程物流定制化服务，助力客户降本增效，1至10月份累计签订物流总包合同1675个，合同运量达13.2亿吨。根据市场需求，优化“客车化”快捷班列开行线路，1至10月份累计开行国内跨局货运班列4.19万列、同比增长22.5%，发送货物4591.6万吨、同比增长37.0%，服务全国统一大市场建设。与港口、航运企业协同推进多式联运发展，今年以来95306平台新上线铁水联运“一单制”项目317个，集装箱铁水联运量同比增长8.9%。建好用好中国铁路网络货运物流平台，提供“门到门”全程物流服务，1至10月份铁公联运量完成3.85亿吨，同比增长48.4%。按公益普惠原则，在铁路物流场站建成投用了具备就餐、车辆充电、汽修等条件的17个“司机之家”，为承接铁路货物两端接驳运输的汽车司机免费提供休息、饮水、洗漱等服务。积极推广“运费贷”“运费证”“运费票”等铁路物流金融产品，截至目前累计融资总额达550亿元，更好助力实体经济发展。

三是中欧（亚）班列高质量开行。加强中欧（亚）班列运输组织，发挥国内和国际协调机制作用，持续提升口岸通关便利水平，强化全程运输盯控，保障班列运输时效，为客户打造安全稳定、畅通高效的国际物流供应链，服务中欧、中亚经贸往来。1至10月份中欧班列累计开行1.86万列，同比增长14.6%；中亚班列累计开行1.21万列，同比增长1.9%；西部陆海新通道铁海联运班列发送超113万标箱，为服务高质量共建“一带一路”和我国高水平对外开放提供了有力运输保障。

下一步，国铁集团将持续优化中国铁路物流产品供给，努力提供安全稳定、便捷高效、绿色经济的高品质物流服务，助力降低全社会物流成本，为巩固我国经济稳中向好态势做出新贡献。

来 源：央视新闻

原标题： 1至10月份国家铁路发送货物34.2亿吨

本文转自：温州新闻网 66wz.com