中国新闻网 2026-11-15 10:02:41

11月15日，中国人民银行上调金融机构外汇存款准备金率正式生效，外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。

今天，中国人民银行上调金融机构外汇存款准备金率正式生效，外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。本次上调有助于促进外汇市场供求平衡，打破人民币升值预期的自我实现。

来 源：中国新闻网

原标题： 金融机构外汇存款准备金率今起提高至6%

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