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金融机构外汇存款准备金率今起提高至6%

中国新闻网 2026-11-15 10:02:41
11月15日，中国人民银行上调金融机构外汇存款准备金率正式生效，外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。

　　今天，中国人民银行上调金融机构外汇存款准备金率正式生效，外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。本次上调有助于促进外汇市场供求平衡，打破人民币升值预期的自我实现。

来　源：中国新闻网

原标题： 金融机构外汇存款准备金率今起提高至6%

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

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