新华社 2026-11-15 10:06:03

2027年全国硕士研究生招生考试将于2026年12月19日至20日举行。

2027年全国硕士研究生招生考试将于2026年12月19日至20日举行。近日，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议各成员单位，召开2027年全国硕士研究生招生考试安全工作视频会议，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面动员部署考试安全工作。教育部党组成员、副部长熊四皓出席并讲话。中央网信办、中央保密办（国家保密局）、工业和信息化部、公安部等部门部署相关工作。

会议指出，各地各有关部门要提高政治站位，树立和践行正确政绩观，深刻认识到研考安全工作关乎担当为国选才使命、关乎坚守教育公平底线、关乎维护社会大局稳定，准确把握研考安全工作面临的形势，强化政治担当、压实政治责任，以更高标准、更实举措全力实现“平安研考”目标。

会议强调，各地各有关部门要紧把重点关口，把牢命题价值导向关和科学质量关，抓好试题试卷全方位风险排查和全流程闭环管理，全力确保命题安全。要紧盯关键环节，加强考场安防体系建设，加强考生入场检查和考试全程巡查，全力维护组考秩序。要紧抓协同治理，联合开展专项行动，严密防范、严厉打击考试舞弊行为，全力清朗涉考环境。要紧贴考生需求，加强政策宣传解读，积极提供合理考试便利，全力提升服务质效。

会上，北京市、辽宁省和南京大学作了交流发言。国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位有关负责同志在主会场参加会议。各省（区、市）高校招生委员会及教育等部门负责同志在分会场参加会议。

据统计，2027年全国硕士研究生招生考试报名人数为347万。

来 源：新华社

原标题： 2027年全国硕士研究生招生考试报名人数为347万

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