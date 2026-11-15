人民日报 2026-11-15 10:09:44

记者14日从2026年APEC领导人会议周新闻中心首场吹风会获悉：APEC深圳会议各项筹备工作已经就绪。

记者14日从2026年APEC领导人会议周新闻中心首场吹风会获悉：APEC深圳会议各项筹备工作已经就绪。

据介绍，此次筹备工作突出绿色赋能、文化赋能、科技赋能：利用现有资源做好场馆改造提升，倡导绿色出行；将中华优秀传统文化融入会场布置、文艺演出、餐饮服务等；把智能导航、智能翻译、数字通关、智慧调度等技术融入接待服务、城市参访等各个环节。

目前所有场馆设施都已准备就绪。针对市民绿色出行的具体需要，深圳加强公共交通运力保障。同时，在口岸设置参会代表专用通道，全市规范外语标识超10万处，在口岸、机场、轨道交通等重点场景布设AI（人工智能）翻译设备，出租车全面实现双语播报。

会议周期间，广东在全省范围推出218个参访点、43条参访路线；在深圳推出前海线、南山线两条代表性的参访路线。

来 源：人民日报

原标题： APEC深圳会议各项筹备工作已经就绪

记者 贺林平、程远州

本文转自：温州新闻网 66wz.com