APEC深圳会议各项筹备工作已经就绪
人民日报 2026-11-15 10:09:44
记者14日从2026年APEC领导人会议周新闻中心首场吹风会获悉：APEC深圳会议各项筹备工作已经就绪。
记者14日从2026年APEC领导人会议周新闻中心首场吹风会获悉：APEC深圳会议各项筹备工作已经就绪。
据介绍，此次筹备工作突出绿色赋能、文化赋能、科技赋能：利用现有资源做好场馆改造提升，倡导绿色出行；将中华优秀传统文化融入会场布置、文艺演出、餐饮服务等；把智能导航、智能翻译、数字通关、智慧调度等技术融入接待服务、城市参访等各个环节。
目前所有场馆设施都已准备就绪。针对市民绿色出行的具体需要，深圳加强公共交通运力保障。同时，在口岸设置参会代表专用通道，全市规范外语标识超10万处，在口岸、机场、轨道交通等重点场景布设AI（人工智能）翻译设备，出租车全面实现双语播报。
会议周期间，广东在全省范围推出218个参访点、43条参访路线；在深圳推出前海线、南山线两条代表性的参访路线。
来 源：人民日报
原标题： APEC深圳会议各项筹备工作已经就绪
记者 贺林平、程远州
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
构建“人工智能+”新生态！浙南首个“人工智能科创实验中心”在温正式启用社会11-14
-
温州农特产组团亮相省农博会！苍南矾山肉燕首日热销急补货社会11-14
-
“做中学”进课表 温州3年内要在1000余所中小学建“少年科学院”社会11-14
-
一颗网球，打出龙湾的“世界级”赛道社会11-14
-
从“建起来”到“活起来” 龙湾这个“家”两年引来4.8万人次社会11-14
-
温州“药”崛起，小因子登上大舞台社会11-14
-
文兴廊桥上游60米处发现古碇步 古人铺路建桥有条“演化链”社会11-14
-
泰顺首办OPC创新创业大赛 全国创客往山区县跑社会11-14
-
校企共建跨境出海平台 首批留学生进入园博工坊实训社会11-14
-
许嵩唱响温州奥体！龙湾票根留“流量”社会11-14