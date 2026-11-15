新华社 2026-11-15 10:11:09

11月14日，在苏州举行的2026创新药高质量发展大会上，2026年国家医保药品目录和商保创新药目录正式发布，107种药品进医保目录、12种药品进商保创新药目录，参保人用药保障迎来新一轮扩容升级。

11月14日，在苏州举行的2026创新药高质量发展大会上，2026年国家医保药品目录和商保创新药目录正式发布，107种药品进医保目录、12种药品进商保创新药目录，参保人用药保障迎来新一轮扩容升级。

——创新药惠民“提级换挡”。

“新”是这次调整的鲜明底色：新增一类新药数量再创历史新高，达到51个；CAR-T、双抗ADC等创新性药物首次纳入医保目录；打通商保创新药目录与基本医保目录。

“此次调整重点将临床获益明确、能够填补治疗空白的创新药纳入保障范围，兼顾重大疾病、儿童用药、老年慢病用药等民生急需品种。”国家医保局医药服务管理司司长黄心宇说。

107种新增药品包括31种肿瘤用药、7种抗感染用药、24种慢性病用药、18种罕见病药物、11种中成药、5种精神疾病用药等。目录纳入了不少弥补保障空白的药品，包括首次新增长效辅助生殖用药注射用人促卵泡激素α促黄体激素α、慢性偏头痛治疗药物夫瑞奈珠单抗注射液等。

“我孩子用的凝血新药今年进医保了，负担一下子轻了很多。”北京患者家属程先生难掩欣喜。让新药更可及，始终是患者最迫切的期盼。

新增的芬妥司兰钠、艾美赛珠单抗和马塔西单抗3个血友病非因子类治疗药物，弥补目录中重组类凝血因子成人常规替代治疗的空白；用于成人2型糖尿病的玛仕度肽注射液；同时用于套细胞淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病的索托克拉片……一批创新药加速进医保，不断擦亮医保惠民的底色。

值得关注的是，因价格高昂令无数患者和家庭望而却步的CAR-T药物也被首次纳入医保目录。瑞基奥仑赛注射液填补了目录内复发/难治性大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤等临床空白，让前沿医疗技术更加可及。

黄心宇介绍，除源头创新外，通过改变剂型解决真实的治疗困境同样有机会进入医保。以急性缺血性卒中为例，第一时间保护脑细胞是降低残疾风险的关键，依达拉奉右莰醇舌下片新增进医保，与原有的注射液互补，方便院前急救与居家康复。

——“全球首创”加速“上新”。

全球首款渐冻症对因治疗药物托夫生注射液、全球首个实体瘤CAR-T药物舒瑞基奥仑赛注射液……今年商保创新药目录新增12种药品，其中不乏“全球新”的药品。

多层次保障协同发力，正让新药更快走到临床一线。截至2026年10月底，首版商保创新药目录18种药品已在1710家定点医疗机构和药店配备，较纳入目录前配备机构的数量增长约140%，惠及近3万人次，拉动药品销售约6亿元。

本次医保目录调整，恒瑞医药、信达生物等国产创新药企业均有多个产品进入医保。

我国新药正多点突破。国家药监局药品注册管理司司长杨霆介绍，今年以来，我国已经批准一类创新药69个，其中15个为新机制、新靶点的首创新药，另外有2个全球同步申报、中国首批上市的品种。

——“大手笔”战略购买推动产业创新。

国家医保局数据显示，2026年前10个月，协议期内谈判药品基金支出已超1200亿元，月均逾百亿元。数字背后，是战略购买带来的放量效应，也是创新药走向更广泛临床应用的资金支撑。

“医保的战略性价值购买，既让老百姓早日用上好药，也让企业的研发投入获得合理回报，稳定、持续地反哺源头创新，成为驱动产业创新发展、惠及广大患者的关键抓手。”信达生物创始人俞德超说。

“医保药品目录的动态调整，实现了保障民生、激励研发、产业升级的三方共赢。”在天津大学医学部药学院党委书记吴晶看来，通过合理价格支持真创新、源头创新、差异化创新，遏制低水平、同质化创新，引导产业创新方向，有利于让研发资源真正聚集到未被满足的临床需求上。

随着越来越多的创新药通过医保走向更广阔的市场，患者用得上、用得起、用得好的愿景正在一步一步照进现实。

来 源：新华社

原标题： 51个一类新药进医保 创新药惠民“再提速”

记者 彭韵佳、刘宇轩、朱筱

本文转自：温州新闻网 66wz.com