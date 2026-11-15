瑞安市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神

瑞安市融媒体中心 2026-11-15 10:26:00

11月13日，瑞安市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记出席金砖国家领导人第十八次会晤、对美国进行国事访问期间、10月23日中共中央政治局会议的重要讲话精神，就发展先进制造业作出的重要指示精神，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神，向全球发展倡议5周年高级别对话会致贺信、向第48届世界技能大赛致贺信、给福建省“漳州110”全体队员的回信、致信祝贺吉林大学建校80周年、复信来华参加中美青年主题交流活动的美国10所高校青年学生精神等，研究我市贯彻落实意见。

11月13日，瑞安市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记出席金砖国家领导人第十八次会晤、对美国进行国事访问期间、10月23日中共中央政治局会议的重要讲话精神，就发展先进制造业作出的重要指示精神，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神，向全球发展倡议5周年高级别对话会致贺信、向第48届世界技能大赛致贺信、给福建省“漳州110”全体队员的回信、致信祝贺吉林大学建校80周年、复信来华参加中美青年主题交流活动的美国10所高校青年学生精神等，研究我市贯彻落实意见。

市委书记李剑锋主持会议。

会议强调，要建设更高质量的现代产业，一体推进高能级产业集群创建、企业阶梯式培育等工作，同步招引人工智能等新兴产业项目，打造更具“含金量”“含绿量”的先进制造集聚地。要推进更高水平的开放发展，打好“稳拓调优”组合拳，提速推进国际陆港建设，争创全国首批TIR集结中心，统筹做好出口龙头企业政策指导、新外贸主体招引培育等工作。要构建更具活力的人才生态，深化“教科人”一体改革，以更大力度推进人才招引培育工作，创新“订单式”联培、工学一体的人才培养模式。要探索更具特色的乡村路径，一体抓好全国“五好两宜”和美乡村试点建设、“土特产富”全链条培育等举措，做大做强瑞安特色优势产业和特色文旅IP。要打造更能战斗的公安队伍，更加主动自觉地把公安工作放到全市大局中谋划，常态化开展扫黑除恶斗争，严打突出违法犯罪，为经济社会高质量发展营造稳定环境。要推进更高标准全面从严治党，严格落实全面从严治党“主体责任”，高质量开展好巡察“回头看”，确保反馈问题整改销号，靠前谋划新一届市委巡察工作，保持惩治腐败高压态势。

来 源：瑞安市融媒体中心

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神

记者：陈豫州

本文转自：温州新闻网 66wz.com