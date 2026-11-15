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巨型七彩魔方！乐清新晋网红打卡点来了！

中国乐清 2026-11-15 10:49:40
S2线下清东站旁，藏着一处治愈的文艺秘境——清东花鸟市场。

　　S2线下清东站旁

　　藏着一处治愈的文艺秘境 

　　——清东花鸟市场

　　这里由昔日荒地、

　　垃圾场蜕变而来

　　占地20亩

　　配套停车场

　　还设置宠物休息区

　　市场由五幢七彩魔方建筑组成

　　一万五千六百多块

　　彩色 UV 有机玻璃拼接而成

　　午后阳光穿过彩玻

　　光影流转、斑斓摇曳

　　流光交织，如梦似幻

　　陈孝和 摄

　　晴日有流光漫影

　　阴天自带高级撞色

　　随手一拍皆是氛围感大片

　　抬头，清东站动车缓缓驶过

　　为这片空间添上独有的诗意

　　市集尚未醒来

　　 阳光先住进斑斓的墙

　　 所有生机，都在安静酝酿

　　等风来，等花枝舒展

　　等雀声落下来

　　据主理人方子航介绍

　　该项目是桥下空间焕新之作

　　2025年9月动工

　　仅玻璃拼装就耗时三个月

　　清东花鸟市场效果图

　　魔方，寓意无限可能

　　这里慢慢汇聚多元业态

　　希望让奔波的人们卸下疲惫

　　寻得松弛自在

　　生活恰似魔方

　　不必强求完美

　　自在随心即是风景

来　源：中国乐清

原标题： 巨型七彩魔方！乐清新晋网红打卡点来了！

记者 陈海燕？金瑶璐 通讯员 林艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

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