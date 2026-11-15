巨型七彩魔方！乐清新晋网红打卡点来了！
中国乐清 2026-11-15 10:49:40
S2线下清东站旁，藏着一处治愈的文艺秘境——清东花鸟市场。
S2线下清东站旁
藏着一处治愈的文艺秘境
——清东花鸟市场
这里由昔日荒地、
垃圾场蜕变而来
占地20亩
配套停车场
还设置宠物休息区
市场由五幢七彩魔方建筑组成
一万五千六百多块
彩色 UV 有机玻璃拼接而成
午后阳光穿过彩玻
光影流转、斑斓摇曳
流光交织，如梦似幻
陈孝和 摄
晴日有流光漫影
阴天自带高级撞色
随手一拍皆是氛围感大片
抬头，清东站动车缓缓驶过
为这片空间添上独有的诗意
市集尚未醒来
阳光先住进斑斓的墙
所有生机，都在安静酝酿
等风来，等花枝舒展
等雀声落下来
据主理人方子航介绍
该项目是桥下空间焕新之作
2025年9月动工
仅玻璃拼装就耗时三个月
清东花鸟市场效果图
魔方，寓意无限可能
这里慢慢汇聚多元业态
希望让奔波的人们卸下疲惫
寻得松弛自在
生活恰似魔方
不必强求完美
自在随心即是风景
来 源：中国乐清
原标题： 巨型七彩魔方！乐清新晋网红打卡点来了！
记者 陈海燕？金瑶璐 通讯员 林艳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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