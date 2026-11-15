中国乐清 2026-11-15 10:49:40

S2线下清东站旁，藏着一处治愈的文艺秘境——清东花鸟市场。

S2线下清东站旁

藏着一处治愈的文艺秘境

——清东花鸟市场

这里由昔日荒地、

垃圾场蜕变而来

占地20亩

配套停车场

还设置宠物休息区

市场由五幢七彩魔方建筑组成

一万五千六百多块

彩色 UV 有机玻璃拼接而成

午后阳光穿过彩玻

光影流转、斑斓摇曳

流光交织，如梦似幻

陈孝和 摄

晴日有流光漫影

阴天自带高级撞色

随手一拍皆是氛围感大片

抬头，清东站动车缓缓驶过

为这片空间添上独有的诗意

市集尚未醒来

阳光先住进斑斓的墙

所有生机，都在安静酝酿

等风来，等花枝舒展

等雀声落下来

据主理人方子航介绍

该项目是桥下空间焕新之作

2025年9月动工

仅玻璃拼装就耗时三个月

清东花鸟市场效果图

魔方，寓意无限可能

这里慢慢汇聚多元业态

希望让奔波的人们卸下疲惫

寻得松弛自在

生活恰似魔方

不必强求完美

自在随心即是风景

来 源：中国乐清

原标题： 巨型七彩魔方！乐清新晋网红打卡点来了！

记者 陈海燕？金瑶璐 通讯员 林艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com