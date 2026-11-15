中国蓝新闻 2026-11-15 13:51:56

以前结婚，不少人会把钻戒当成标配；现在备婚，越来越多年轻人转头盯上黄金。11月13日，记者来到杭州白马珠宝市场走访，这里柜台前，不少备婚小情侣正在挑选三金、五金。

以前结婚，不少人会把钻戒当成标配；现在备婚，越来越多年轻人转头盯上黄金。11月13日，记者来到杭州白马珠宝市场走访，这里柜台前，不少备婚小情侣正在挑选三金、五金。

深耕黄金行业多年的黄女士，切身感受到这几年消费风向的转变。她向记者介绍，早些年备婚的年轻人大多优先挑选钻戒，看重其中的浪漫与仪式感。而近两年情况大不一样，钻戒热度回落，黄金首饰越来越受新人青睐。

“现在备婚客人，常规入手50至80克黄金很常见。”黄女士说，古法手镯、项链、戒指搭配起来，是很多新人的选择。不少年轻人坦言，比起钻戒，黄金看得见、能保值，心里更踏实，日常佩戴也不挑场合。

杭州白马珠宝市场是当地热门黄金选购去处，前来挑金饰的顾客大多会仔细对比金价与工费，多方比价、理性消费。不少备婚新人不再追捧钻石，转而把预算优先投入黄金首饰，兼顾仪式感与实用价值。

在当下许多年轻人看来，黄金早已不只是长辈印象里传统老旧的饰品，既有婚嫁的吉祥寓意，还具备保值优势。“钻石恒久远” 的口号依旧流传，但这一届年轻人，已经形成了不一样的备婚消费观念。

来 源：中国蓝新闻

原标题： 年轻人不爱钻戒了？浙江一金店老板透露备婚购金量

本文转自：温州新闻网 66wz.com