温州日报 2026-11-15 15:03:23

11月11日和13日，借2026世界网球大师赛MT1000温州站举办之机，龙湾区紧抓国际赛事引流契机，组织两场入境运动员“跟着网球赛事游龙湾”体验活动。来自法国、西班牙、葡萄牙、瑞士等13个国家的参赛球员走出赛场，沉浸式打卡古堡非遗、山海风味与科创街区。

温州网讯 赛场上，他们是挥拍竞技的国际球员；赛场下，他们是打卡明代古堡、寻味东海之鲜的“体验官”。11月11日和13日，借2026世界网球大师赛MT1000温州站举办之机，龙湾区紧抓国际赛事引流契机，组织两场入境运动员“跟着网球赛事游龙湾”体验活动。来自法国、西班牙、葡萄牙、瑞士等13个国家的参赛球员走出赛场，沉浸式打卡古堡非遗、山海风味与科创街区。

体验中式浪漫！在寺前街，国际选手在巨型“囍”字前默契“比心”。

体验活动首站直奔永昌堡。这座始建于明嘉靖年间的抗倭城堡，是浙江省现存唯一由民间自发兴建的私家抗倭城堡。保存完好的城墙、瓮城与护城河，让见惯了现代球场的球员们惊叹不已。在堡内“时光印记”非遗体验馆，球员们亲手体验活字印刷与扎染，于指尖的温度中触摸龙湾非遗的活态传承。

“太神奇了，我拍了很多好看的照片。当你站在城墙高处，你可以看到城区、海洋和另一边的风景。”站在城墙上，芬兰选手Hannu Hamari举着手机连按快门，连连感慨。

午餐时分，球员们走进和合文化园省级“百县千碗”体验店梅林阁。青砖黛瓦、亭台错落的古建群落里，龙湾黄鱼、白虾、鱼丸、水潺、目鱼等东海小海鲜及特色炒粉干依次上桌，让球员们从味蕾上认识了龙湾的风物。

打卡志通艺术馆！国际球员点赞龙湾“山海古堡 未来之城”。

随后，行程串联起龙湾科技与文化交融的城市景观。在志通艺术馆，以瓯塑为核心的画作与立体雕塑，让球员们看到了温州传统工艺的现代转化；在眼视光产业创新综合体——中国眼谷，龙湾的科创硬实力尽收眼底；最后一站来到始于宋代的寺前街，历史建筑肌理与现代文创休闲业态交织，展现着龙湾的市井烟火与年轻活力。

国际球员探访中国眼谷，体验高科技眼科装备。

在寺前街的青石板路上，来自爱尔兰的Stephen Bailey和Catherine Slye夫妇被眼前的建筑深深吸引：“这是我们第一次来龙湾，我真的很喜欢这次旅行，真心喜欢看到这些传统建筑，太不可思议了！”

打卡寺前街！外籍球员在寺前街大红“囍”字前排排坐，感受龙湾古街的烟火气。

从明代的城墙到未来的眼谷，从指尖的扎染到舌尖的海鲜，两场体验活动将龙湾的古堡、非遗、美食与科创串联成一条可感知的体验动线。正如参赛选手Ronny Assa竖起大拇指所说的那样：“我想这一切，以及我们去过的所有地方，都非常好！”

随着球员们在社交平台上的自发分享，龙湾的古韵、风味与科创场景跨出了赛场，成为向海外展示龙湾多维形象的直观窗口。

来 源：温州日报

原标题： 打网球，也来“打卡”！13国选手跟着赛事游龙湾

记者 林春芹 通讯员 林永乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com