潮新闻 2026-11-15 15:08:28

日前，由温州医科大学承办的在2026生物医药国际产学研用合作会议暨国际青年学者会议在上海举办，多位国际顶尖学者参会，温医大生长因子（FGF）研究多项进展和成果受到关注。我国FGF的临床应用如何，温医大在该领域表现出了哪些国际影响力，未来研究又有哪些期待？记者对话专家了解。

日前，由温州医科大学承办的在2026生物医药国际产学研用合作会议暨国际青年学者会议在上海举办，多位国际顶尖学者参会，温医大生长因子（FGF）研究多项进展和成果受到关注。我国FGF的临床应用如何，温医大在该领域表现出了哪些国际影响力，未来研究又有哪些期待？记者对话专家了解。

诺贝尔化学奖莫滕·梅尔达尔参会演讲。温医大供图

莫滕·梅尔达尔（Morten Meldal）是2022年诺贝尔化学奖得主，他发明的“分子乐高”，正在改写医药产业。此次参会他对温医大FGF研究给予了高度评价。

“温医大团队在完成各类FGF的表征、厘清其与受体的相互作用方面所做的工作极其重要，因为要理解分子发挥作用的基本原理，始终必须先弄清结构”。莫滕·梅尔达尔指出，温医大的转化实践意义非常重大。他相信协作将主导未来的科学发展，也相信在欧洲与中国的科研机构之间建立新的联系，能产出量级更大、影响更深远的新成果。

温医大供图

瑞典卡罗林斯卡医学院教授曹义海关注FGF研究的系统性和应用性。他表示，温医大团队对FGF家族在体内的分布图谱、生物学作用及潜在临床价值做了系统性的研究，部分创伤修复产品已进入临床。

“假如从生长因子的发现、机制性研究，还有临床应用来看，我觉得应用你们做得比较好。”曹义海同时表示，应用的基础是机制研究。“‘用’的前提一定是机制性的研究，你得了解它，知道它是干什么的，有什么作用。”他强调，要用好AI等新技术，把几十年积累的FGF研究信息做成大数据，这也是今后值得发展的方向。

温医大供图

荷兰格罗宁根大学医学中心教授约翰·琼克（Johan W. Jonker）认为科学研究具有长期性。他表示，中国在科学上投入很大，而温州在FGF领域的持续深耕尤为关键。“对科学的经费投入保持稳定很重要，学校在生长因子领域的长期坚持，有助于打通基础发现与临床、产业的连接。”琼克表示，这次访问让他看到了与不同研究者合作的广阔空间，这种在特定领域持续深耕的模式值得推广。

德国吉森大学教授萨维里奥·贝鲁西（Saverio Bellusci）对温医大搭建FGF大规模生产平台印象深刻，“提供达到GMP级别、符合治疗患者所需质量的产品，这本身就是一项成就，是国际生长因子联盟最重要的资源之一”。他同时指出，有了好产品之后，下一步就是让它用到患者身上。“中国的研究者发起临床试验是加快产品应用的非常有力的工具，要让更多医生参与研究，也让更多基础研究者参与临床。”

美国德克萨斯大学西南医学中心教授奥森·莫（Orson Moe）认为，温医大拥有庞大的临床资源，可以很好地承接国际创新药物的临床试验，未来的机会在于大学、医院和药企之间的深度连接。“什么事都在一个地方做完的旧模式恐怕已经不成立了，要多合作，也要更开放地接受合作。”

来 源：潮新闻

原标题： 对话专家：温医大生长因子研究在应用与转化中展现国际竞争力

记者 王艳琼 通讯员 温彬彬 郑晴怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com