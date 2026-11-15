拎包入住，餐食保障！温州湾新区、龙湾区首期创业体验营邀你入营！
城市对青年更友好，青年对城市更有为。
潮新闻记者获悉，温州湾新区、龙湾区“青年来湾”首期AI创业体验营，开启报名。
共青团龙湾区委制图
AI创业体验营专为“有创意、轻资产”的青年项目打造，提供从体验到落地的全流程服务支撑，参营人员可以带着想法来，带着成果走。
据共青团龙湾区委相关负责人介绍，此次活动按照“团委牵头—部门落地—机制保障”的逻辑推进，面向18-40周岁求职创业青年，打造3-7天深度创业体验。
体验期间，主办方免费提供“拎包入住”与“餐食”保障，带你实地触摸龙湾产业脉搏，快速掌握创业入门技能，留在龙湾，开启你的创业篇章。
报名时间：2026年11月19日12:00前（报名成功以电话通知为准）
招募要求：具有数字媒体艺术、视觉传达设计、动画（影视动画/三维动画）、数字媒体技术、广告学、汉语言文学等相关专业或相关行业背景；须自备笔记本电脑。
招募人数：上限16人。
【你将解锁】
1.探访云软件谷、科大讯飞、浙南AI内容创作与传播基地展厅
2.体验云也生活街区
3.AI创客知识技能学习
4.实战创作挑战，把知识直接变成作品
5.成果沙龙会，导师“手把手”指导作品
成果要求：30秒温州国际云软件谷AI创意推介短视频作品
创业路上，后勤我们来兜底。体验期间统一入住心巢酒店（龙湾区文昌路166号），免费拎包入住；配套早、中、晚餐，吃饱喝足好搞事业。（注：体验期间产生的交通费需自理。）
【报名通道】
1.扫描二维码提交报名申请
2.由赛道对应行业部门审核筛选
3.报名成功以官方电话通知为准
4.接到通知后前往酒店办理入住即可
名额有限，先到先得，招满即止！
咨询方式：温州国际云软件谷 0577-55891799
来 源：潮新闻
记者 张银燕
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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