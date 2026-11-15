学习强国温州学习平台 2026-11-15 15:37:36

“依托零工市场精准化帮扶，为困难群体匹配到适合的岗位，就能把稳稳的收入送到群众家门口。”零工市场负责人说。老陈的故事，是海经区零工市场精准助残就业的一个缩影。

早上7点多，40岁的老陈（化名）早早吃过早饭，从温州海经区昆鹏街道的家中出发，赶往离家不远的天骄笔业，去上8点的班。就在一周前，他还是等着企业每周一送料上门、在家“上班”的人。从家门口到厂门口，这段路不长，海经区零工市场却把一份稳稳的收入送进了老陈一家的生活。

海经区零工市场工作人员为求职者提供服务。

“依托零工市场精准化帮扶，为困难群体匹配到适合的岗位，就能把稳稳的收入送到群众家门口。”零工市场负责人说。

老陈的故事，是海经区零工市场精准助残就业的一个缩影。

不久前，一位中年妇女来到零工市场，想替患有四级智力残疾的侄子小林（化名）找份合适的工作。接待专员没有急着翻岗位清单，而是耐心梳理起一本专属的“情况账”：小林的动手能力如何、专注力能维持多久、与人相处是否适应，一项项摸清，一笔笔记下。

随后几天，工作人员带着这本台账逐一对接辖区企业，对照岗位要求、带教条件反复比对，最终为小林匹配上森泽科技的装配岗位。上岗前，专员又主动对接企业，把小林适合的工作节奏、沟通方式一一交代清楚，做好双向衔接。如今小林在岗状态稳定，工作得心应手，和带教师傅也配合顺畅。

“让岗位去适配人，而不是让求职者去迁就岗位。”这正是海经区零工市场就业帮扶的暖心底色。这份底色，源自一套成体系的打法：市场于2024年2月正式揭牌运营，立足外来务工人员初到温州的适应期，打造“入海第一周”特色就业服务品牌，配套零工公寓、求职第一课、入职跟踪回访、“鹏友来帮帮”民生代办等服务，把就业保障送到群众家门口。

一组数据，记录着这张服务网的密度：登记求职约1.3万人次，登记企业超一千家，发布岗位约3.2万个，促成洽谈1.2万人次，达成招工1100余人次；开展直播带岗26场，观看10.7万人次；零工公寓入住230人，入住者成功就业率超过76.6%。凭借扎实的服务成效，市场今年获评省级零工市场。

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原标题： 温州海经区零工市场托起就业微光

作者：胡文瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com