学习强国温州学习平台 2026-11-15 15:42:04

近日，温州市平阳县“护苗”公益观影暨拉片分享会在平阳县鳌江镇黄公望公园内的“鳌·电影”露天放映场举行。活动将拉片导赏互动、“护苗·绿书签”宣传、露天公益放映融为一体，吸引辖区学生、家长70余人参加。

近日，温州市平阳县“护苗”公益观影暨拉片分享会在平阳县鳌江镇黄公望公园内的“鳌·电影”露天放映场举行。活动将拉片导赏互动、“护苗·绿书签”宣传、露天公益放映融为一体，吸引辖区学生、家长70余人参加。

“同学们，大家知道南宋时期平阳出过几位武状元吗？”活动在趣味互动中拉开帷幕。两位主持人从平阳本土武状元历史切入，引出国漫影片《雄狮少年2》，围绕主角阿娟为家庭奋力拼搏、坚守本心不被外界诱惑的故事提问互动，在一问一答间把“野草深处，潜伏着雄狮”的精神内核传递给现场青少年。

鳌江一小五年级学生吴林洛和妈妈一同前来。她说，阿娟为给爸爸治病拼命努力，再难也不肯认输，这种精神值得学习；自己遇到困难想要放弃时，也会提醒自己坚持往前走。望江悦小区业主朱女士通过社区群报名参加了此次活动，她表示，与邻里聚在一起看电影热闹、松弛，很有氛围感。

观影现场 李强强 摄

“公益放映不只是放一场电影，更是搭建邻里交流的平台，让社区多一份温情。”平阳县委宣传部相关负责人表示，这场亲子观影专场，是平阳持续拓展特色观影阵地、丰富城乡观影空间载体的缩影。作为全省首批电影公共服务改革试点县，平阳跳出传统礼堂、晒场放映局限，推动放映阵地向校园、公园、古街、文旅场馆延伸，打造“坡·电影”“鳌·电影”“沙滩电影季”等复合型特色观影空间，推动流动放映向固定特色放映转型，把观影场景嵌入城市街区、文旅节点，构建多点分布、城乡联动的公益电影观影网络。

活动现场，主持人还开展“护苗·绿书签行动”主题宣讲，讲解网络有害内容伪装套路和辨别技巧，倡导遇到不良信息做到划走、关掉、告诉家长，绿色阅读、文明上网。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州平阳：“护苗”公益观影点亮少年成长路

作者：俞诵弦 孙子晴

本文转自：温州新闻网 66wz.com