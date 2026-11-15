学习强国温州学习平台 2026-11-15 15:47:56

2026民营经济创新发展大会在温州召开，发出“创新聚势、赋能未来”的号召。

2026民营经济创新发展大会在温州召开，发出“创新聚势、赋能未来”的号召。牢记习近平总书记“续写创新史”的殷殷嘱托，持续擦亮“民营经济看温州”金名片，关键在于培育新动能、探索新路径。人工智能OPC作为一种新型创业形态，借助“1人+AI”模式，大幅降低创业的技术门槛、组织成本和资金门槛，使“一人成军”成为现实。

OPC是温州民营经济创新发展的时代延伸

民营经济是温州最大特色优势，核心是“人人想创业、人人能创业”的社会氛围，以及“以小见大、灵活应变”的市场基因。改革开放以来，从家庭作坊、个体工商户到股份合作制企业，温州始终走在创业形态迭代前沿。每一次技术变革与市场环境变化，都催生与之相适应的市场主体，背后贯穿着温州人“敢为人先、特别能创业创新”的精神内核，镌刻着“四千精神”的奋斗底色。人工智能OPC的兴起，正是这一发展逻辑在数字时代的延续与升级。

从理论逻辑看，OPC与温州民营经济的精神内核高度契合。温州民营经济的活力，根植于“人人皆可创业”的民间创造力。OPC以“1人+AI”模式放大个体创造力，让“一人成军”成为现实，正是“千家万户办企业、千军万马闯市场”创业传统在人工智能时代的新演绎。

从时代意义看，OPC是“两新”深度融合在微观市场主体的生动实践。2026年被业界称为“OPC元年”，《浙江省人工智能OPC创业地图》显示，全省117个OPC创业社区中，温州占37个；2536家OPC企业中，温州贡献905家，占比超三分之一。近年来，温州成立全国首个市级人工智能局，构建“3412”工作体系，实施人工智能三年行动，全力打造AI示范应用第一城；率全省之先出台《关于加快打造人工智能OPC创业高地的若干举措》，构建“极速准入、全链赋能、法治护航、生态融合”的全周期政策体系。

系统谋划推动OPC高质量发展

推动OPC高质量发展，不能停留在数量扩张层面，而要将其置于发展新质生产力、推动民营经济转型升级的大局中系统谋划。

第一，推动OPC行稳致远，首要在于补齐制度短板，以健全规则为新业态发展立好“四梁八柱”。在现有团体标准和合规指引基础上，加快制定垂直领域OPC服务标准、数据安全标准、知识产权保护规范，构建覆盖创业全周期的制度体系。深化“两个健康”集成改革，优化OPC登记注册、税务服务、司法保障等全流程服务。

第二，OPC的生命力根植于实体经济，必须立足温州产业基础，走好产业嵌合发展之路。依托温州“5+5+N”产业体系，聚焦鞋服、电气、泵阀、汽配等优势产业，布局一批垂直型OPC社区，培育一批细分领域“隐形冠军”。推动OPC与“一港五谷”“一区五园”等平台深度融合，鼓励龙头企业开放场景、释放订单。支持OPC参与产业链协同创新，引导创新资源从龙头企业向中小微企业和OPC下沉，形成“龙头引领、小微协同、OPC补位”的产业创新生态。

第三，破解OPC初创阶段的现实难题，要坚持问题导向，系统构建全链条创业服务生态。持续迭代创业地图，集成项目对接、政策解读、投融资路演等功能，打造OPC创业“一站式入口”。完善算力、数据、模型等基础要素供给，扩大补贴覆盖面，降低创业成本。健全投融资对接机制，引导天使投资、创业投资投向早期OPC项目，落地公益订单对接平台，建立OPC专属订单库，配套办公工位、人才安居、创业贷款等一揽子扶持举措，针对性化解算力贵、融资难、拿订单难等现实堵点。

第四，人才是OPC发展的根本支撑，要统筹本土培育与外部引才，凝聚多方力量壮大创业基本盘。发挥在温高校资源优势，开设OPC创业实训课程，构建“创业学院+孵化基地+产业社区”的人才培养体系。实施OPC人才引育计划，将AI创业者纳入人才政策覆盖范围，完善住房、子女教育等保障。讲好温州OPC创业故事，营造“人人皆可创业”的社会氛围。充分调动多元市场主体力量，发挥民营企业主力军作用，引导国企做好基础设施承载与资源聚合，推动高校科研院所输出技术成果与创业人才，凝聚多方合力共建OPC发展社区。

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原标题： 以OPC新业态续写温州民营经济创新史

作者：潘士杰 杨效泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com