学习强国温州学习平台 2026-11-15 15:47:55

刚刚过去的“双11”，除了美妆、零食、日用品，还上架了一件新鲜货——Token。这个看不见、摸不着的AI商品，首次进入各大电商平台直播间，让一度被认为离普通人很远的Token，走进了大众视野。

刚刚过去的“双11”，除了美妆、零食、日用品，还上架了一件新鲜货——Token。这个看不见、摸不着的AI商品，首次进入各大电商平台直播间，让一度被认为离普通人很远的Token，走进了大众视野。

Token又称词元，被视为AI运行的“燃料”。AI每读一份文件、写一段话、出一张图、剪一条视频，都要消耗Token。目前，我国生成式AI用户已突破7亿，庞大的用户群体高频使用AI，Token随之成为重要消耗品。数据显示，2026年6月，国内日均词元消耗量约500万亿，是2025年12月的近4倍。

今年“双11”，智谱、MiniMax、阿里云、千问等大模型厂商纷纷入驻电商平台开设店铺，不少消费者尝鲜“囤词元”。有直播间半小时便卖出10万份会员月卡，累计约2万亿Token，相当于全国约6分钟的消耗量。

对此，网友看法不一：有人尚不了解Token是什么；有人感慨科技发展一日千里，自己人到中年已有些跟不上；也有人觉得画面颇具超现实感——一个两年前还只出现在技术论坛里的词，如今竟进入“囤货”语境。

这件事真正值得关注的，是一个原本只属于大厂和程序员的底层概念，第一次作为消费品被推到普通百姓面前。对此，普通人应当怎么看、怎么办？

或许有人觉得，这与我无关，不买便是。但一个容易被忽略的事实是：多数普通人可能尚未具备持续消耗Token的能力。对普通人而言，真正的问题不是“要不要跟风买Token”，而是有没有能够持续消耗算力的具体场景。

任何新事物进入大众消费，往往都需要一次集中的概念普及。Token过去是技术语言，如今被解释为“像买流量一样”的消费品，普通人第一次直观认识到：AI要消耗算力，算力需要付费。技术迭代节奏很快，但AI真正落地，不是要求每个人都成为专家，而应像水电一样，需要时打开就能用。面对新概念，保持好奇而不焦虑，积极使用而不盲从，按需消费而不囤积，才能让新技术真正服务于人。

Token走进直播间，是AI时代的一个注脚。真正的AI普惠，不在于直播间卖出多少万亿Token，而在于每一位普通消费者都能了解清楚、买得放心、用得安心。也要警惕借AI焦虑行骗的套路。随着AI热度攀升，一些披着“高科技”外衣的骗局也有所增多：有的以“AI直播、足不出户赚钱”为噱头，有的围绕Token以“无限薅羊毛”“低价共享”为旗号兜售账号和密钥。对此，普通人尤其要注意甄别，避免上当受骗。

对普通人来说，面对Token，比“知道”更重要的，是问自己一句：知道之后，能用来做什么？

否则，热闹是别人的，消费是自己的。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 囤“Token”是图热闹还是真消费

作者：严芒芒

本文转自：温州新闻网 66wz.com