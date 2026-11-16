温州日报 2026-11-16 08:11:00

截至2026年10月底，全市重点产业基金、科创基金总规模已达300亿元。10年间，通过母基金、子基金联动累计投资266个项目、85.84亿元；其中，今年新增34个项目、投资9.16亿元，创历年新高。

温州网讯 近日，蝶适光学科技有限公司总部正式落地中国眼谷。这家企业做的是一片很薄的镜片——全球原研首创的离焦软镜，核心产品“蝶适-DISC”软性亲水接触镜的市占率位居全国前列。这片镜片的落地，补上的是温州眼健康产业链上“医疗级镜片研发应用”这一环。

从珠海到温州，这次“跨省搬家”的推手，是一只政府投资基金——爱尔子基金。这样的“搬家”，在市本级政府投资基金的记录里已经写下14次，清大视光、维眸生物、空天知行合一……今年以来，在基金的带动下，益坤电气登陆北交所，维眸生物申报港交所IPO，商业航天、人工智能等未来赛道加速落子温州。

截至2026年10月底，全市重点产业基金、科创基金总规模已达300亿元。10年间，通过母基金、子基金联动累计投资266个项目、85.84亿元；其中，今年新增34个项目、投资9.16亿元，创历年新高。

让企业把根扎下来

蝶适光学，是“链主”带回来的。投资它的，是市科创基金下设的爱尔子基金。爱尔眼科在眼健康赛道的产业判断，加上温州中国眼谷的平台承载力，让这家企业最终决定把总部整体搬到温州。蝶适光学创始股东源自香港理工大学研发团队，拥有多项国际领先发明专利，核心产品“蝶适-DISC”软性亲水接触镜在离焦软镜市场的占有率位居全国前列。它补上的，是温州眼健康产业链上“医疗级镜片研发应用”这一环——总部落地，这一环才算真正接上。

因泰莱激光，则是基金自己“种”下去的。这家企业是国内最早一批从事陶瓷3D打印的公司，团队自2017年起研发陶瓷3D打印设备，参与起草多项陶瓷增材制造国家标准和行业标准，综合水平在国内细分赛道排名前列，产品出现在军工、航空航天、半导体、特高压、可控核聚变等硬科技场景。

直投进去时，因泰莱激光正为冲刺陶瓷3D打印行业龙头夯实基础。这笔钱重点投向新技术研发和产能扩张。出于与温州眼镜、低压电器等产业链的协同前景考虑，企业决定将总部同步落在温州——跟着总部一起来的，还有技术、团队和上下游资源。下一步，基金还将围绕新材料方向，把这只“链主型”项目做成产业新生态的支点。

一个被链主“带”回来，一个由基金“种”下去，做的却是同一件事：资本以最实在的方式，把自己嵌进了这座城市的产业链，让企业的根留在温州。从2016年市科创基金组建起步，到32只参股母基金及子基金，市重点产业基金、市科创基金这两只母基金总规模300亿元——10年间，温州长出了一片“基金森林”。截至目前，市本级政府投资基金已推动清大视光、维眸生物、空天知行合一等14个优质项目整体迁温。

投出“一点”收回一“链”

在温州，“链主企业+基金”是一套被反复验证的打法。

龙头深耕细分领域，看得清技术迭代方向，也摸得准上下游家底；基金有资本，缺的是项目判断。两者一握手，资本就顺着产业链的脉络走。

温州市国有金融资本管理有限公司联合行业龙头及上市公司开展CVC（企业风险投资），共同出资设立基金，投产业链上下游，合作名单上有爱尔眼科、正泰集团、华峰集团、报喜鸟、红蜻蜓、每日互动。围绕正泰集团的物联网传感产业链，基金在上下游布点，推动多个半导体项目落地乐清正泰物联网传感产业园；围绕生命健康、数据智能，与爱尔眼科、每日互动深化合作，把项目网络和创新要素持续导入温州。

效果落在市重点产业基金的账面上，截至2026年10月底，温州市本级政府投资基金累计参股母基金及设立子基金35只、总规模超180亿元，累计投资项目261个、金额82.17亿元。其中，重点产业基金通过参股母基金形成近300亿元的基金集群，撬动社会资本超500亿元。

投出去的是“一点”，收回来的可能是一“链”。基金投资的逻辑，正从“引育一个项目”变成“导入一批项目、串起一条链条”。

投早投小让“等”成为能力

政府投资基金与市场化基金最大的不同，是它愿意等。

市科创基金25只子基金实际运作、36.87亿元实缴到位，投出去的项目里83.45%属于投早投小。这个比例意味着，大部分资金流向了还没有营收、没有抵押物、甚至还没有成品的公司。

“等”的回报，写在资本市场上。市本级政府投资基金累计助推瑞浦兰钧、新亚电子、纳百川、益坤电气等15家企业成功上市。益坤电气是最典型的一例，市科创基金通过子基金先后三轮投资，陪它攻克技术难关、完善产业布局、扛过市场波动，最终登陆北交所，成为市科创基金首个北交所上市项目。

“等”的回报，也写在返投数据里。截至目前，市本级政府投资基金累计返投温州50亿元——数倍于财政出资的资本重新流回了这座城市。

眼下，温州把“等”变成了一场接力：天使基金陪科技项目跑完“从0到1”的过程；直接投资让科技成果落地温州；龙头企业在温州开展的风险投资延伸了产业链……

当资本的耐心与城市的雄心对上节奏，温州要的就不只是几个好项目，而是一片能自己长出新项目的土壤。

来 源：温州日报

原标题： 科创基金把“耐心资本”做成产业底气 我市10年累计投资266个项目、85.84亿元，推动15家企业上市

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com