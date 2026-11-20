温州日报 2026-11-20 08:27:00

2026温州马拉松11月22日即将鸣枪开跑。记者昨从市商务局获悉，为让广大跑友来温跑得尽兴、吃得舒心、游得畅快，市、区商务部门联动重点商圈、特色餐饮、酒店住宿、休闲消费商户，推出马拉松参赛人员专属福利，跑温马，“薅”全城，跑友凭参赛证、号码牌即可享受众多优惠。温州全城共有超百家商户参与，吃、住、购、娱一站式覆盖，大多数商家今日即开始推出活动，不少活动持续到本月月底。

温州网讯 2026温州马拉松11月22日即将鸣枪开跑。记者昨从市商务局获悉，为让广大跑友来温跑得尽兴、吃得舒心、游得畅快，市、区商务部门联动重点商圈、特色餐饮、酒店住宿、休闲消费商户，推出马拉松参赛人员专属福利，跑温马，“薅”全城，跑友凭参赛证、号码牌即可享受众多优惠。温州全城共有超百家商户参与，吃、住、购、娱一站式覆盖，大多数商家今日即开始推出活动，不少活动持续到本月月底。

赛前赛后，舌尖寻味，温州邀请跑友们沉浸瓯越烟火，犒劳味蕾。本土排档风味、商圈火锅茶饮、简餐聚餐等餐饮业态齐送福利，满足跑友多元用餐需求。本土特色餐饮中，正亮海鲜、驻海系列门店、老温州·温州菜推出消费8.5折—9折优惠，到店赠送九山冰淇淋、红糖发糕等温州特色小食活动；惠民大排档餐饮集群推出温马专属套餐低至129元起活动。各大商圈同步加码，龙湾吾悦广场许府牛家庭餐低至3.9折，滨江万象城海底捞菜品8.5折，多款茶饮、正餐门店提供跑友专属折扣。

兼顾赛前报到与赛后休整，温州多家酒店还推出跑友专属入住优惠，房型选择丰富，配套服务贴心，为参赛选手提供舒适的落脚空间。其中，汉庭、瑞都系列连锁酒店提供门市价4.5折—8折优惠，多数房型含双早；华侨饭店、维多利亚大酒店、王朝大酒店、香格里拉大酒店等品质酒店，420元起即可入住，部分可延迟退房至15:00，额外提供下午茶、夜宵、早餐打包等增值服务，适配跑友不同入住预算与出行需求。

来了温州不能空手而归。线上线下运动装备、鞋服数码门店多重让利。如龙湾吾悦广场李宁、乔丹、鸿星尔克多件低至3折—5.9折，康奈跨区域多家门店正价产品统一6.8折。数码及汽车门店同样有多种福利，华硕ROG购机赠送背包周边，华为购机送钢化膜、care+服务8.8折；温州荣欣一汽大众购车赠精品航空软包，一站式选购心仪商品。

跑友们在赛事之余还可享受温州休闲体验，夜游游船、古港街区、萌宠解压样样俱全，用轻松惬意的方式读懂温州城市魅力。其中，塘河夜画游船推出跑友专享价成人100元，泛舟河面品读塘河夜景；朔门古港凭参赛号码牌可领取街区消费优惠券，漫步千年遗址打卡特色商铺。商圈休闲业态同样丰富，吾悦广场撸宠馆49.9元起体验撸猫撸狗，悦澜健身开卡最高可享1200元抵扣，轻松消解赛后身体疲累。

一条赛道，串联起一座城市的烟火。市商务局相关负责人认为，这也是温州通过赛事打造的又一消费场景，希望温马赛场与温州街巷的深融，能给温州带来又一个消费热潮。

来 源：温州日报

原标题： 跑温马“薅”全城 温州多种优惠热迎马拉松选手

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com