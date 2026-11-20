温州日报 2026-11-20 09:07:46

11月16日至17日，400余名少先队员齐聚“红领巾爱运动·接力新长征”温州市青少年主题秋假营。晨光里集结出征，夕阳下胜利会师。两天时间里，长征精神从书本上的文字，变成了孩子们脚下的泥泞、额角的汗珠和同伴间的相互协作。

温州网讯 “要像红军战士一样勇敢，像红军队伍一样团结，像小红军一样坚韧，做爱观察、多思考、勇创造的新时代好少年。”11月16日至17日，400余名少先队员齐聚“红领巾爱运动·接力新长征”温州市青少年主题秋假营。晨光里集结出征，夕阳下胜利会师。两天时间里，长征精神从书本上的文字，变成了孩子们脚下的泥泞、额角的汗珠和同伴间的相互协作。

开营仪式上，《万马奔腾》的鼓乐先声夺人，宣讲员举起一双麻绳磨得起毛、鞋底薄得透光的草鞋：“红军先辈就是穿着这样的鞋，走完了两万五千里长征路。”一句话，把烽火岁月拉回眼前。

先辈的两万五千里已经走完，属于这群少年的“征途”才刚刚开始。

协作精神，发生在木屋工地里。营地一角，木料堆成小山。孩子们两人一组，一人一肩搬木料；做木凳时，一人扶板、一人落锤，锤子偶尔砸偏，木板晃了一下，扶住木板的那双手却始终稳稳的。一旁的辅导员感慨：“孩子们一起扛木板、一次次稳住被同伴捶歪的木板，比讲十遍‘众志成城’更有用。”

秋冬的红薯藤叶已经泛黄、发暗，土垄被翻起来，露出湿的泥土。小朋友们一铲一铲开起了“地下盲盒”——孩子们都不知道自己那块地里埋着几个红薯：有人刨了半天只摸到几根细须，有人一铲下去带出一窝。

另一头的稻田，一片金黄。孩子们卷起裤脚下田割稻，稻把子在田埂上码成一排。10岁的昊昊蹲着往前挪，边捡稻穗边说：“不能浪费。”不一会儿，他手里就攒了满满一把，稻芒扎得掌心略微泛红。

稻谷被倒进手摇砻谷机里脱壳，孩子们再用臼和杵将新米碾成粉。一名队员举着亲手封装的米粉说：“这个肯定比家里买的香，因为是我自己磨的，还是用最原始的工具。”

“红领巾爱运动”秋假营已举办三届。温州市少年宫相关负责人表示：“这次我们把红色教育、劳动教育、自然教育、科技教育融进任务设计中，让少先队员在行走、动手、协作中理解长征精神。”

来 源：温州日报

原标题： 一通战鼓，一程“长征” 400余名“红领巾”接力新长征

记者 潘培期

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