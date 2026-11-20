温州日报 2026-11-20 09:07:46

帮忙分期租手机，不仅不用垫付第一笔钱，后续不用还，还能拿到500元的好处费……遇上这样的“好事”，你是否会心动？千万别有这样的想法，因为一旦这样做了，警察会直接找上门。

温州网讯 帮忙分期租手机，不仅不用垫付第一笔钱，后续不用还，还能拿到500元的好处费……遇上这样的“好事”，你是否会心动？千万别有这样的想法，因为一旦这样做了，警察会直接找上门。

事情还得从7月15日说起。当天，温州市公安局瓯海区分局经济开发区派出所接到辖区一家手机租赁公司工作人员的报警，称该公司多名长租租客突然失联，公司遭遇重大经济损失。

据了解，按照租赁规则，租机人仅需支付首付租金，即可获得手机使用权。可当工作人员提醒对方支付第二期租金时，多次催款均未果，且所租赁手机全部离线，无法找回。该工作人员统计，公司共损失11台手机，总价值9万余元。

了解案情后，办案民警林建雪立刻展开侦查研判，通过深挖线索，迅速锁定嫌疑人梁某某。

随后，民警立即奔赴河南某地，在当地警方的协助下，将梁某某抓获归案。据经办民警介绍，就在他们破门而入，准备实施抓捕时，梁某某正在房间内向一名女子指导租机的操作流程。所幸民警及时赶到，此次租赁流程尚未完成，避免了进一步损失。

面对确凿证据，梁某某对其实施“租机套现”的犯罪事实供认不讳。

经审讯，梁某某因无固定工作导致经济拮据，动起了“租机变现”的歪心思。他通过网络以500元至1000元的“好处费”为诱饵，物色手机“代租”人员，并为“代租”人员提供首月租金，让其在租赁平台租下高价手机，并寄至指定地点。梁某某将租来的手机拿到手后，便立刻变卖变现，最后才将好处费转给“代租”人员。

目前，梁某某已被瓯海公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：所谓“租机套现”属于违法犯罪活动。广大市民切勿轻信网络中介鼓吹的租机变现套路，以虚构需求租赁电子产品、到手转卖套现，属于诈骗行为，必将受到法律惩处。

合法租赁手机须知：1.租赁手机仅限个人自用，严禁以套现、转卖、抵债为目的申领租赁设备；2.签订租赁协议必须诚信履约，按时支付租金、到期依规归还设备；3.任何中介、个人诱导“租机变现、不用归还、代租拿钱”均属于违法犯罪，切勿轻信；4.资金困难应通过正规渠道解决，坚决杜绝以租机为名实施诈骗的违法行为。

合法回收、收购手机须知：1.所有手机回收商家必须实名登记、来源核验，严格落实来路核查制度；2.严禁收购来路不明、刚租赁出库、无法提供合法来源的全新手机；3.行业经营者务必守法经营，坚决不参与、不协助任何租机套现灰色产业链，一经发现违法经营行为，公安机关将依法从严查处。

来 源：温州日报

原标题： 手机租赁公司紧急报警 11部高价手机突然“失联”

记者 杜一川 通讯员 包雯静

本文转自：温州新闻网 66wz.com