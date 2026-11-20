温州日报 2026-11-20 09:07:46

近日，国家统计局发布前三季度数据显示，全国电气机械和器材制造业营业收入同比增长11.3%，营业成本增长12.2%，利润总额同比下降5.9%，呈现“营收增长、成本抬升、利润承压”的走势，“增收不增利”成为行业的共性难题。

温州宸豪电子科技有限公司车间。 郑鹏 摄

美硕智能生产车间。

温州网讯 近日，国家统计局发布前三季度数据显示，全国电气机械和器材制造业营业收入同比增长11.3%，营业成本增长12.2%，利润总额同比下降5.9%，呈现“营收增长、成本抬升、利润承压”的走势，“增收不增利”成为行业的共性难题。

就在这份数据发布前一日，市统计局公布全市工业经济“三季报”数据，我市十大主导行业全部实现增长。其中，电气机械行业增加值增长15%，增速跑赢全市规上工业近5个百分点。一边是全国行业的利润收缩，一边是温州板块的两位数增长，我市电气产业如何实现逆势增长？

分工协作 把外部成本“内部化”

依托产业集群完备的分工体系与紧密的配套协同，众多龙头企业得以将原本分散在外的供应链外部成本转化为集群内部可统筹、可调控的协同优势。

接到一笔新能源成套开关的定制订单，德力西电气可在一天之内，在周边20公里范围内配齐壳体、铜排、弹簧、线路板、检测工装等各类配套件，当天完成样品试制、送检，不用跨省调货、漫长等待。依托就近配套网络，企业本地采购占比超80%，在外省同行还在承担高额物流成本、长周期备货压力时，它把供应链的不确定性转化为可控的内部协同优势。

我市电气产业的底盘在乐清，这里集聚电气企业超过1.4万家，低压电器国内市场占有率超过65%、全球份额超过20%，核心产业年产值超2000亿元，全产业链年产值突破4000亿元，是全国唯一以县域为主导的国家级先进制造业集群。

集群的价值，在成本压力面前体现得最为直接。从一颗螺丝、一枚触点，到智能断路器、成套设备，绝大多数生产环节都能在方圆50公里内完成，本地配套率超过85%。原材料一涨，成本压力可以沿着产业链被层层消化：配套半径短、物流环节少、库存周转快，大家通过协同分工把成本摊薄。

而“材料替代”的创新链则进一步抵消了成本高企的压力。低压电器的触点传统上用银，银价一涨，成本就顶到企业胸口。正泰集团旗下上海新池能源科技有限公司研发出石墨烯均匀可控包覆铜粉，制成高导电石墨烯铜基复合材料，导电率与金属银相当，成本却更低。材料由温州宏丰电工合金、福达合金加工成触点产品，送回正泰组装到开关中做性能验证，验证数据再反馈给研发端迭代——研发、材料、加工、应用四个环节在本地闭环，并在产业链协会企业中推广应用。

数智技改 车间里的“降本革命”

如果说集群配套是“省出来的利润”，数字化改造则是“造出来的利润”。

在浙江加西雅智能装备的生产车间，搭载AI的断路器全链路精密制造系统让无人化黑灯生产成为现实：4条全自动模块化断路器智能产线投用后，人效提升11倍，单线月产能突破120万极。这不是展会上的样机演示，而是已经稳定运行在车间的成熟方案。

数字化转型从来不是大企业的专属游戏，更不是一刀切。当前，我市电气行业因地制宜，搭建起“轻量化数改—数字化车间—智能工厂—未来工厂”梯度培育体系，为不同体量、不同基础的企业铺设分层进阶的转型路径，避免中小企业因投入门槛高、落地难望而却步。头部企业沉淀自身多年智造经验，打包输出适配电气产业链的轻量化数字化方案，带动数百家上下游配套小微企业同步上云、用数赋智，让中小企业的数改“起步价”降了下来。

随着数字化改造的深入推进，依托先进的制造工艺和技术，越来越多企业的经营逻辑悄然转变：告别过去单纯供货、比拼价格的老路，转向“硬件+软件+运维”一体化打包服务，从“卖设备”升级为“交付一整套解决方案”。

更多电气企业不再只提供开关柜、保护元件等电气硬件产品，而是根据用户用电负荷、能耗目标、安全等级，前期上门勘测设计配电架构，配套自研配电监测云平台，同步提供安装调试、在线监测、故障预警、定期巡检维保的全周期服务。硬件只是载体，数据、算法和长期服务构成新的利润增长点，也帮助企业跳出低价竞标，在市场站稳脚跟。

瞄准新赛道 挖掘产业增长新增量

成本之外，增量决定了增长的成色。

“十五五”规划纲要提出我国将着力构建新型电力系统的发展目标，国家电网预计为此投入4万亿元发展新蓝图。浙江天正电气相关负责人认为，未来五年的新型电力系统大规划中，配电网智能化升级占大头，大部分电器元件与成套设备乐清企业都能生产，按65%以上的国内市场占有率测算，空间可观。为此天正电气抢抓机遇，新落成的智能仪表工厂投产，主打具备高精度计量、远程监控功能的智能电表，近期连续中标国家电网智能电表集采，企业新能源相关业务占比已达30%至40%。

无独有偶，浙江正泰仪器仪表有限责任公司同样围绕智能电表做足了文章。在正泰仪表的展厅里，一套能碳管理系统正在运行。大屏上，3D模型与实时数据交织，模拟着园区从“发”到“用”的完整电力链路，计算出每个环节的碳排放量。电表，是这套系统的感知终端。而这套系统，呼应着“十五五”规划中“确保如期实现碳达峰目标”的要求。

新赛道中，防爆电气、电子连接器等细分赛道打开另一个增长空间。一大批制造企业持续深耕，避开同质化低价厮杀，走出一条专精特新突围之路。如乐清防爆电气成品生产企业达200多家，全年产值接近100亿元，生产的防爆电气产品占全国市场60%，成为国内这一细分领域最重要的产业集聚地。另一个细分赛道、乐清通信连接器产业集群，经过多年的深耕发展，国内市场占有率超三成，已成为全国电子连接器的重要生产基地，成为电力不可或缺的“敏感神经”产业。

随着电气行业加速向上下游细分新兴产业不断延伸细分，国内电气产业的竞争逻辑也在悄然变化。为此市电气行业协会负责人表示，未来协会将引导企业向智能装备、新能源赛道延伸，向中高压和微电网发展，在巩固低压电器基本盘的同时，把产业优势向价值更高的环节递进，让企业在既有市场里站得更稳，在新赛道上跑得更快，不断拓宽市场新蓝海。

来 源：温州日报

原标题： 行业承压利润收窄 温州电气何以跑出15%增速

记者 李中 通讯员 陈赛宽

本文转自：温州新闻网 66wz.com