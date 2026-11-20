中国新闻网 2026-11-20 09:18:19

美国国家航空航天局19日表示，已接收到“旅行者一号”探测器从距离地球一光日位置发来的信号。

美国国家航空航天局19日表示，已接收到“旅行者一号”探测器从距离地球一光日位置发来的信号。

一光日是指光在24小时内传播的距离，约为260亿公里。

美国航空航天局在声明中说，“旅行者一号”探测器于美国东部时间11月18日5时16分抵达距离地球一光日的位置，是人类历史上飞行最远的航天器。美国航空航天局在美东时间11月19日5时16分确认收到“旅行者一号”探测器一天前发出的信号。

美国航空航天局科学任务总监福克斯(Nicky Fox)表示，“旅行者一号”探测器再次打破纪录、突破界限，引领人类踏上新征程。

美国航空航天局于1977年9月5日发射了“旅行者一号”探测器，该探测器已在太空中飞行了近50年，先后飞掠木星和土星，飞出太阳系。美国航空航天局1977年8月20日发射了“旅行者二号”探测器。它们是仅有的两个已离开太阳系进入星际空间飞行的人造航天器。

相比“旅行者一号”探测器，“旅行者二号”探测器有着更远的飞行轨迹，先后飞掠木星、土星、天王星和海王星。据美国航空航天局消息，“旅行者二号”探测器预计于2035年11月到达距离地球一光日的位置。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 美国航空航天局：收到探测器从距离地球一光日发来的信号

记者 沙晗汀

本文转自：温州新闻网 66wz.com