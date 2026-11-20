中国新闻网 2026-11-20 09:13:51

记者19日从江西马头山国家级自然保护区管理局获悉，江西马头山国家级自然保护区与中山大学科研团队在开展生物多样性调查时发现堇菜属植物新物种——华东堇菜。

记者19日从江西马头山国家级自然保护区管理局获悉，江西马头山国家级自然保护区与中山大学科研团队在开展生物多样性调查时发现堇菜属植物新物种——华东堇菜。

该研究成果于11月17日发表在国际植物分类学期刊《北欧植物学杂志》上。

“科研团队在马头山采集活体标本与分子材料，并结合大量历史标本进行比对，最终确认该植株为未被报道过的新物种。”江西马头山国家级自然保护区管理局高级工程师熊宇介绍，目前已知该物种仅分布于江西马头山国家级自然保护区山谷岩缝生境，海拔约685米。因其杂交后代广布于华东，主要分布在安徽黄山、浙江天目山一带，故命名为华东堇菜。

2024年3月，江西马头山国家级自然保护区发现堇菜属植物新物种——华东堇菜。熊宇 摄

华东堇菜隶属于堇菜科堇菜属，为多年生草本植物，植株高3至10厘米，根状茎短粗，无匍匐茎，根状茎分枝，顶部基生叶莲座状。叶片卵形、基部心形、叶缘具细圆齿；花瓣淡紫色，侧瓣具须毛，基部无黄斑，花期为3月至4月，夏秋季具闭锁花。

科研调查显示，该新种生境特异性强、自然分布范围狭窄、野生种群数量稀少，具备极高的物种独特性与科研价值。

2025年2月，江西马头山国家级自然保护区发现堇菜属植物新物种——华东堇菜。熊宇 摄

据介绍，华东堇菜的发现进一步丰富了中国堇菜属植物的物种多样性，为东亚地区堇菜属植物的分类学研究和系统演化分析提供了新的材料，其发现和研究对于区域珍稀植物资源保护及生物多样性保护工作具有重要意义。

地处江西省资溪县境内的马头山保护区是武夷山脉生物多样性核心区域，有着“罕见的动植物基因库”之称，已查明分布有高等植物270科1078属2938种，其中国家重点保护植物41种。

来 源：中国新闻网

原标题： 江西发现植物新种华东堇菜

记者 朱莹

本文转自：温州新闻网 66wz.com