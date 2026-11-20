央广网 2026-11-20 09:15:51

记者从教育部了解到，11月19日，2027届全国普通高校毕业生就业创业工作会议在京召开。会议强调，要提高政治站位，准确把握推进中国式现代化背景下高校毕业生就业工作的意义和使命，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，全力确保2027届高校毕业生就业总体稳定。

记者从教育部了解到，11月19日，2027届全国普通高校毕业生就业创业工作会议在京召开。会议强调，要提高政治站位，准确把握推进中国式现代化背景下高校毕业生就业工作的意义和使命，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，全力确保2027届高校毕业生就业总体稳定。

会议指出，2027届全国普通高校毕业生规模预计1299万人，要强化部门协同、央地联动，以钉钉子精神落实党中央稳就业决策部署。一是用好政策“先手棋”，健全政策支持体系促就业，用足用好现行政策，支持出台增量政策，优化招录时序安排。二是拿出拓岗“关键招”，挖潜更多岗位资源促就业，支持重点区域提升就业承载力，助力重点产业更多吸纳就业，拓展先进制造业和现代服务业就业空间，推动国有企业稳岗扩岗，促进中小企业就业吸纳，支持鼓励创业带动就业。三是抓实服务“着力点”，推动服务提质升级促就业，有力有效开展就业公共服务进校园，深化校地人才供需精准对接行动，创新推进人工智能赋能就业，强化就业资源薄弱校倾斜支持。四是强化帮困“兜底策”，做实做细暖心帮扶促就业，落实困难群体毕业生结对帮扶，持续做好离校未就业毕业生服务攻坚。五是紧盯产业“风向标”，加快推进产教融合促就业，深化招生培养就业联动联审改革，持续推动校企共建“微专业”，多管齐下提升青年求职竞争力。

会议要求，要加强组织领导，狠抓责任落实。完善工作机制，发挥中央教育工作领导小组高校毕业生就业工作专项小组机制作用，各有关部门共同研究破解就业工作重点难点问题。要狠抓督促指导，各地各高校守好就业安全底线，做好宣传引导，营造良好氛围，确保2027届高校毕业生就业各项部署要求落到实处。

来 源：央广网

原标题： 2027届全国普通高校毕业生规模预计1299万人

记者 果君

本文转自：温州新闻网 66wz.com