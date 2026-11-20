央视网 2026-11-20 09:17:51

记者11月19日从国家数据局了解到，新一批即第二批可信数据空间创新发展试点工作启动。

记者11月19日从国家数据局了解到，新一批即第二批可信数据空间创新发展试点工作启动。

可信数据空间相当于能让数据规模化流通的“高速公路”，为数据的流通和开发提供一个可控、可管、可计量的安全可信环境；“十五五”规划纲要提出，“实施可信数据空间发展行动计划”。

和第一批相比，第二批可信数据空间创新发展试点突出数据与人工智能双向赋能，让更多企业、行业的数据在安全受控的条件下，增强高质量数据供给，支撑AI训练和使用；同时更加注重市场规则机制创新，探索按词元调用、应用效果等计费和收益分配方式，形成可持续的商业闭环。

来 源：央视网

原标题： 国家数据局：开展新一批可信数据空间创新发展试点

本文转自：温州新闻网 66wz.com