温度新闻客户端 2026-11-20 09:26:43

因供水管道施工需要，温州部分地区近期需停水。

停水通知

因供水管道施工需要，2026年11月20日13时至17时鹿城区五马街道永宁巷一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

温州市自来水有限公司

2026年11月19日

停水通知

因供水管道施工维修，2026年11月20日0时至6时，鹿城区五马街道、大南街道飞霞北路至人民路（人民路道路两侧）等周边一带停水。供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备。因施工造成不便，敬请谅解。

温州市自来水有限公司

2026年11月18日

停水通知

因供水管道施工需要，2026年11月20日9时00分至11时00分鹿城区双屿街道黄龙住宅区清泉组团、明月组团一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

温州市自来水有限公司

2026年11月18日

停水通知

因供水管道施工需要，2026年11月20日13时至15时鹿城区双屿街道黄龙住宅区黄龙农贸市场、教育新村、临风组团一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

温州市自来水有限公司

2026年11月18日

停水通知

因供水管道施工需要，2026年11月20日9时至15时鹿城区滨江街道府东路与黎明东路交叉口等一带停水，供水恢复时间视现场进度可能提前或延期，请用户互相转告并做好蓄水准备，因施工造成不便，敬请谅解。

温州市自来水有限公司

2026年11月18日

来 源：温度新闻客户端

原标题： 停水通知！涉及鹿城这些区域

本文转自：温州新闻网 66wz.com