瓯海发布 2026-11-20 09:19:08

11月19日，瓯海区委常委会扩大会议召开，第一时间传达学习省委十五届十次全会精神和市委常委会扩大会议精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。

11月19日，瓯海区委常委会扩大会议召开，第一时间传达学习省委十五届十次全会精神和市委常委会扩大会议精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话。

会议指出，要在争做凝心铸魂排头兵上走前列、作示范。深刻领会习近平党建思想，把“铸魂”摆在首位，认真落实“第一议题”制度，严格执行民主集中制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要在争做护航大局排头兵上走前列、作示范。把党的领导贯穿经济社会发展全过程各方面，把党的政治优势、组织优势转化为发展优势、治理优势。持续推动经济稳进提质、城市能级跃升、文旅消费提振、民生共富扩面、基层治理增效，统筹推进创新瓯海建设、工业“三大倍增”行动、全员招商、服务业扩能提质等重点任务，深化“一轴三片三区”建设，大力推进“千年瓯韵 时尚潮城”建设，全面加大优质公共服务供给，深入开展“基层党建强基赋能”行动。

会议强调，要在争做干事创业排头兵上走前列、作示范。以正确用人导向引领干事创业导向，在重大项目和攻坚一线跟踪掌握干部情况。完善“干中学、学中干”提能机制，不断增强干部队伍履职能力。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，旗帜鲜明为担当者担当、为实干者撑腰。要在争做亲清有为排头兵上走前列、作示范。纵深推进清廉瓯海建设，驰而不息纠治“四风”，锲而不舍落实中央八项规定精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，构建亲而有度、清而有为的新型政商关系。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会扩大会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神

记者 黄冰娥、陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com