龙港发布 2026-11-20 09:19:52

11月19日，龙港市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，以领导干部先学一步、学深一层，示范引领龙港市各级党组织和广大党员干部深学细悟、笃行实干，持之以恒推进全面从严治党，为进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片提供坚强保障。

11月19日，龙港市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会，以领导干部先学一步、学深一层，示范引领龙港市各级党组织和广大党员干部深学细悟、笃行实干，持之以恒推进全面从严治党，为进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片提供坚强保障。龙港市委书记李丹主持会议并讲话。

龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、李青、侯必仲、钱旭文、阮蔚、黄振国、胡月珍、周飞、夏天舒作交流发言。龙港市委理论学习中心组其他成员出席会议。

会议指出，党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，全会审议通过的《决定》是推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。我们要学深悟透习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话精神，深刻把握新时代管党治党的伟大成就、习近平党建思想是坚持“两个结合”的重大成果、“三个更加艰巨”的重大判断、“三个必然要求”的战略考量、“七个坚持”和任务部署的实践要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，做到“总书记有号令、党中央有部署、省市委有要求，龙港见行动走在前”。

会议强调，要铸牢政治忠诚，以工作的实际成效检验党性修养，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。要服务中心大局，推动各项部署落实落细、一贯到底，切实把党的政治优势、组织优势不断转化为治理效能、发展动能。要锤炼干部队伍，坚持以正确用人导向引领干事创业导向，推动各项工作争先进、争一流。要深化正风反腐，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿管党治党全过程，让风清气正成为龙港政治生态的鲜明底色。

要发挥各级领导干部示范带头作用，把学习贯彻党的二十届五中全会精神与贯彻落实省委、温州市委决策部署贯通起来，同龙港“十五五”党建思路贯通起来，以“关键少数”示范带动“绝大多数”，持续掀起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮。

来 源：龙港发布

原标题： 市委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com