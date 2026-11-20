龙港发布 2026-11-20 09:21:36

11月19日，龙港市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神和温州市委常委会（扩大）会议精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

11月19日，龙港市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神和温州市委常委会（扩大）会议精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记李丹主持会议并讲话。

会议指出，省委十五届十次全会是在“十五五”开局起步、高质量发展建设共同富裕示范区关键时期召开的一次重要会议。龙港市上下要把学习贯彻省委全会精神作为当前一项重要的政治任务，深刻把握政治立场、重要成就和目标任务，切实把思想和行动统一到省委的决策部署上来。

会议强调，要把严的基调贯穿改革全过程，一体推动全面从严治党和全面深化改革，实现管党治党与改革发展双向赋能、同向发力。要抓好凝心铸魂，扛牢改革使命，一体推动“小政府、大社会、强市场、全服务”，以严的基调管党治党、以硬的作风破局攻坚。要抓好政治监督，持续强化改革领域政治监督，确保各项重大改革举措始终沿着党中央、省委和温州市委确定的方向推进。要抓好党建引领，深化构建亲清统一的新型政商关系，让各类市场主体在龙港安心发展。要抓好群众路线，站稳人民立场，深入推进基本公共服务一体化，用心用情解决群众“急难愁盼”问题。要抓好严管厚爱，把全面从严治党嵌入干部“选育管用”全链条，以严的基调为改革发展清障护航。

要把学习贯彻省委全会精神与当前重点工作结合起来，统筹抓好经济运行、平安稳定、文明创建、安全生产等各项工作，奋力交出开局之年高分答卷。

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原标题： 市委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com