温州发布 2026-11-20 09:58:03

近日，苍泰高速、甬台温改扩建工程温州大桥段、甬台温改扩建工程乐清段等一批交通项目迎来新进展，随小编一起来看。

温州网讯 四季度是项目施工的黄金期，也是全年目标冲刺的关键期。近日，苍泰高速、甬台温改扩建工程温州大桥段、甬台温改扩建工程乐清段等一批交通项目迎来新进展，随小编一起来看↓

01.苍泰高速

苍泰高速公路项目抢抓施工黄金期，全线呈现“隧贯桥起、多面开花”的攻坚态势。日前，苍泰岱岭枢纽首件钢箱梁吊装顺利完成，太牛湖隧道实现双线贯通，成为全线首座贯通的特长隧道，标志着项目隧道施工取得阶段性突破。截至目前，项目总体形象进度完成60%，其中路基开挖约60%、桥梁完成62%、隧道进尺约67%。下一步，项目将紧盯关键节点，统筹资源配置，在严守安全质量底线的前提下持续提速，全力冲刺年度建设目标。

02.甬台温改扩建工程温州大桥段

甬台温高速公路改扩建工程温州大桥段建设蹄疾步稳，多个工作面同步铺开。新建北航道斜拉桥主塔已顺利封顶，主梁安装各项筹备工作有序开展；原位二扩四隧道已进洞施工，公路固化土桩科研试验实现现场规模化推广，为固废资源化消纳、软基处理提供新路径。截至目前，项目总体形象进度完成45.83%，路基开挖完成约52%，桥梁工程完成44.58%。下一步将稳步推进新建北航道斜拉桥主梁首节段安装。项目全体建设者锚定目标，统筹做好质量安全管控、资源要素保障与各道工序衔接，奋力夺取四季度攻坚“全年红”。

03.甬台温改扩建工程乐清段

甬台温高速公路改扩建工程北白象枢纽至乐清枢纽段（台州方向）已于11月4日正式启动封道施工，全面进入攻坚阶段。随着封道施工全面铺开，多标段、多作业面将同步推进。截至目前，项目路基、桥梁、隧道等主体工程全面铺开，部分桥梁已完工，完成桩基、墩柱、盖梁及梁板预制批量作业，实现从首件突破向规模化施工转变。

04.甬莞高速公路洞头支线

甬莞高速公路洞头支线聚焦温州湾互通建设及全线关键线路，施工组织有序，形成大干快上的良好态势。温州湾跨海特大桥龙湾侧首个海上墩柱顺利浇筑，全面进入规模化施工新阶段。与此同时，项目梁板架设抢抓工期、稳步提速，已完成架梁805片，架梁完成率约91%，为后续上部结构施工奠定坚实基础。截至目前，项目总体形象进度完成35.5%。下一步，项目将集中力量开展节点攻坚，加快推进温州湾互通、温州湾跨海特大桥桩基施工，全力冲刺年度建设目标。

05.青文高速（文成段）

青田至文成高速公路（文成段）桥隧施工接连突破关键节点。桥梁方面，作为标段控制性工程的东溪2号桥左幅悬浇箱梁已合龙，TJ01标段全线悬浇箱梁合龙，挂篮施工全线完成，大桥“咽喉”路段运梁通道全面打通，桥梁上部结构施工驶入快车道。隧道方面，TJ02标段中南隧道已率先贯通，下一步将全力推进诸葛岭隧道施工。截至目前，项目总体形象进度64%。项目团队正以节点突破带动整体推进，全力冲刺年度目标任务。

来 源：温州发布

原标题： 温州这些高速公路项目，刷新“进度条”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com