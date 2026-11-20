温州日报 2026-11-20 09:58:03

从一城试点到全省部署，温州用四年探索，回答了这个问题：普通职工，能不能靠本事让自己获得成长空间、实现个人价值？

温州网讯 在华峰化学，技术工人黄章勋带领团队攻关计量泵配件国产化，一年为企业省下50万元。技术攻关的价值，不只在企业效益上——在这里，技能等级连着薪酬，也连着晋升。

一名职工的成长，折射一座城市的探索。职工成长，正从个人的事，变成企业、工会和城市共同的事。

2022年，温州在全国率先提出“职工成长型社会”理念，今年6月，全省深化产业工人队伍建设改革暨职工成长型社会建设工作推进会在温州召开，《浙江省职工成长型社会建设实施方案（2026—2028年）》同步发布。作为全国产改数据统计试点地市之一，温州“职工成长型社会建设”还写入了省委、市委“十五五”规划建议。

这个词听起来大，落到职工身上，其实就是三件事：让技能值钱、让创新有回报、让生活有保障。

从一城试点到全省部署，温州用四年探索，回答了这个问题：普通职工，能不能靠本事让自己获得成长空间、实现个人价值？

成长有通道

打破职业发展的“单行道”

过去，技术工人有一道隐性的门槛：技术再好，似乎也只有转管理岗，才算“有出息”。

华峰化学试着把这门槛削平——在传统五级技能等级基础上，向下增设学徒工，向上增设特级技师、首席技师，形成“八级技工制”，并把技能等级与薪酬待遇相衔接。工人不必离开机床，也能凭本领晋升。

增设几个等级并不难，难的是让等级真正“值钱”。这套制度改的不只是一张评价表，更是一把量手艺的尺子——让技术有等级，让能力有价格。

谁来评，也在变。过去技能等级主要由相关部门评定，温州正推动企业自主评价，“新八级工”晋升通道已在全市500多家企业落地——谁最清楚一名工人的手艺，答案越来越倾向于企业自己。

手艺值多少钱，最后要看工资单。温州工会推动能级工资集体协商，把技能等级和工资挂起钩来。不只是工资，岗位晋升、股权激励也跟着技能等级走——一级一级往上走，待遇一级一级跟着涨。

技能不会自己长，得有地方学。今年上半年，全市开展培训4.31万人次，“30分钟职业技能培训圈”实现全覆盖。面对人工智能加快进厂，温州又启动“人工智能+”职工大培训，首期覆盖2万余人次。

从评价到薪酬，从培训到新技术，温州打通的不只是一道道关口，而是一条“学技能—用技能—凭技能发展”的完整链条。技能如果换不来机会，再热的培训也只是一阵风。

成长有价值

让个人本领转化为组织能力

职工成长，不止于个人技能提升。经验能不能传下去，创造能不能拿到回报，同样决定成长的分量。

在瑞立集团研发部门，技能沙龙是职工交流技术的平台。王鲜艳带着年轻技术员做实操、讲经验；项目做完还要复盘，把踩过的坑整理成案例。三年下来，这样的技术案例攒了127份。

127份案例，是一笔看不见的资产。经验过去跟着人走，人一调岗、一退休就断了；现在它留在企业，能传下去，也能再用。一个人的本领，就这样变成一个团队的本事。

让经验留下来，还要让创造有回报。人民电器集团试着用项目分红、岗位收益池，把贡献与收益连起来；一鸣食品建起创新积分制，去年以来收集建议2300余条，创造直接经济效益超3000万元。

从“传经验”到“分成果”，职工在企业的位置也变了：他们不只是干活的人，也是出主意的人、分成果的人。

温州还在做一件打底的事。市总工会迭代“产业工人成长在线”平台，累计服务职工11.92万人次、覆盖企业2855家；建成市级以上劳模工匠创新工作室657家。这些平台，让职工的技能积累有了落脚的地方。

当经验能变成创新，创新能变成收益，成长才有了更大的价值空间。

成长有支撑

把个人成长变成城市共同责任

成长需要机会，也需要条件。

对职工来说，学习新技能需要投入时间和精力，岗位变化意味着适应成本，医疗、养老、子女教育等现实压力，也可能挤占成长的时间和精力。一个总在为这些事发愁的职工，很难有底气去学一门新技能。成长是有成本的：时间、精力，还有试错的风险。

温州把目光投向车间之外。400余家户外劳动者服务站点设在街头，每年惠及20万余人次——一座城市的温度，常常藏在这些不起眼的门面里。职工医疗互助保障累计参保133.1万人次，2025年为1.7万余人次发放保障金2961万元。

这些事看似离技能很远，其实很近。生活服务也好，权益保障也好，都是在为职工分担成长路上的现实压力。温州推动工会调解力量入驻县级社会治理中心，职工有地方说话、有渠道说理。

因此，这些“小事”不是可有可无，而是成长的底座。成长型社会关心的不只是职工能飞多高，还有他敢不敢起飞、飞累了有没有地方落脚。

当然，成长生态的构建并非没有难题。龙头企业有平台、有资源，一些中小微企业却难以独立承担培训成本；新技术带来岗位变化，不同年龄、不同技能基础的职工，也有不同需求。

温州的办法，是把重点放在非公企业、放在园区和产业链上——培训不必家家各建一套，可以放到园区里、产业链上统筹。一家建不起，几家合用，中小微企业才跟得上。按省里方案，到2028年底，从省到市、县、乡镇、企业五级贯通的职工成长生态将基本形成。

这些做法背后，是一个更大的变化：职工成长，过去常被看作企业自己的事，温州正把它变成一座城市的共同责任——政府给政策，企业搭平台，工会做纽带，公共服务作支撑。职工不再只是企业发展的“人力资源”，更是需要持续投入、共同培育的发展主体。

这或许就是“投资于人”最朴素的含义：城市发展的活力，不仅来自企业创造了多少财富，也来自有多少普通劳动者能够提升自己、实现价值。

让本领被承认，让创造被分享，让奋斗有出路——职工的成长路，也是一座城市向上走的路。

来 源：温州日报

原标题： 从试点到示范，温州如何拓宽职工成长的边界

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com