龙湾融媒 2026-11-20 09:58:04

11月19日，亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议在深圳举行。全球目光汇聚之际，一台来自温州的“黑科技”设备——诞生于中国眼谷、由温州莫廷医疗量产落地的BR-01全自动屈光生物测量仪，经官方遴选入驻深圳宝安国际机场官方产业展示区。这是温州高端医械成果首次登上APEC级别的官方展示平台。

温州网讯 昨天，亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议在深圳举行。全球目光汇聚之际，一台来自温州的“黑科技”设备——诞生于中国眼谷、由温州莫廷医疗量产落地的BR-01全自动屈光生物测量仪，经官方遴选入驻深圳宝安国际机场官方产业展示区。这是温州高端医械成果首次登上APEC级别的官方展示平台。

该展示区设于机场到达厅主客流通道，是深圳面向全球入境访客打造的官方产业展示窗口。APEC会议期间，窗口集中呈现全国专精特新企业前沿科创成果，是海内外宾客踏入国门后感知中国智造实力的第一触点。

BR-01全自动屈光生物测量仪提供了面向未来的近视防控与眼健康筛查新模式。设备集成屈光、眼轴、角膜曲率、OCT眼底成像四大检测维度，搭载独有OCT模块，可实时呈现角膜与眼底结构，从原理上保障核心数据的测量精度与可重复性，支撑高频次、长周期的健康跟踪。全流程自助操作搭配智能语音引导，无需专业医师全程值守，即可一站式完成高质量多维眼部检测，为校园、基层等场景的眼健康服务下沉提供了高效可行的国产化解决方案。

作为中国眼谷首个亿元级产线项目，BR-01扎根温州龙湾产业沃土，依托龙湾区专项产业政策扶持与中国眼谷全周期产业生态赋能，从技术定型到实现稳定规模化量产，仅用时两年有余，是温州眼健康产业集群快速起势的缩影。

来 源：龙湾融媒

原标题： “温州智造”亮相APEC深圳官方窗口

本文转自：温州新闻网 66wz.com