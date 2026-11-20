温州晚报 2026-11-20 09:58:04

11月19日，温州市龙湾区罗峰幼教集团观澜苑幼儿园的“候鸟奶奶食育厨房”开灶，这位来自安徽合肥的奶奶，把老家的味道带进了幼儿园。

“候鸟奶奶”刘晓娟带孩子制作的蜡染作品 受访单位供图

奶奶带孙子在种植园播种

奶奶和孩子一起制作美食

温州网讯 案板上摊开一张薄得透光的水烙馍，土豆丝、彩椒丝、肉末码成一排。阚道勤捏起饼边，手腕一转，卷成扎实的一卷，递到身旁的孙子壮壮手里。小家伙两手捧着，低头咬下一大口，餐厅里响起一片孩子的笑声。11月19日，温州市龙湾区罗峰幼教集团观澜苑幼儿园的“候鸟奶奶食育厨房”开灶，这位来自安徽合肥的奶奶，把老家的味道带进了幼儿园。

“企托无忧” 奶奶解锁带娃新角色

龙湾区观澜苑幼儿园坐落在企业扎堆的空港新区，园长叶微燕介绍，园区内企业外地员工子女占比超八成，许多老人特意从老家赶来，帮子女带娃。白天，父母扎在车间和流水线上，加班是常态；每天下午站在校门口等孩子放学的，多半是操着外地口音的老人。

近年来，龙湾区把托位往厂门口建，推动公办园存量学位转化为普惠托育供给，“企托无忧”成了当地破解双职工“带娃难”的妙招。

作为龙湾区首批“企托无忧”爱心流动站试点核心园，幼儿园一直在想一件事：托班孩子的照护，能不能不只是“看好”，而是把家庭里最柔软的那份力量请进来？于是，这群“候鸟奶奶”成了幼儿园里最特别的老师。

叶微燕告诉记者，曾经有位奶奶跟老师提起，孩子特别喜欢吃幼儿园食堂的饭菜，能不能开课教教她怎么做。一句家常话，让园方琢磨了很久——每天在园门口等着接孩子的这些人，手里握着的不仅是接送的时间，还有丰富的生活经验。于是，种植园、厨房、课堂陆续开张……

59岁的阚道勤就是其中一员。2014年，她从老家安徽赶到温州，专门替忙碌的儿子儿媳带孩子，一家人在龙湾定居下来。去年小两口工作调动，双双去了嘉兴，她和丈夫留在温州，接着带两个孙子——大孙子读一年级，小孙子壮壮还在上中班。闲不住的人总得找点事做，她应聘进幼儿园食堂，一干就是六年。每天在后厨忙完后，正好赶上放学，牵着孙子一起回家。今年，她加入了“候鸟奶奶”的队伍，主要负责自己最擅长的种菜。

种菜又烹食 奶奶们带来别样课堂

种菜，是奶奶们刻在骨子里的拿手绝活。园方利用闲置地块打造了“候鸟奶奶种植园”。奶奶们成了“候鸟守护园丁”——幼儿园里的种菜导师。

叶微燕介绍，园区此前尝试过蔬菜种植，但长期受土壤板结困扰，作物长势不好。奶奶们把老家改良泥土的办法搬进园区，将瓜果皮、鸡蛋壳堆肥还田，土质慢慢变得疏松肥沃，她们依照节气安排播种管护。整片园子划成11块，交由11位种植经验丰富的奶奶包干。

阚道勤分到其中一块地。每天下午食堂的活忙完、接孙子之前，她总要绕到田里查看作物，浇水、拔除杂草。“老家有地种，来了温州住进小区，想种都没地方。”她蹲在地头说，“现在终于能种点孩子爱吃的菜，不打农药，吃着也放心。”这天下午，她和其他奶奶们一起带着孙子孙女播下白菜、萝卜、芹菜、香菜、菠菜的种子。园里今年还搭起大棚，准备栽种草莓苗和贝贝南瓜。同时，作为种菜导师，她们还会带着孩子们辨识蔬菜、翻耕土地、拔除杂草，手把手开展农耕体验。

土里孕育的收成，不只是新鲜蔬菜。奶奶们深谙土地、熟悉节气，但老一辈“多吃一口是一口”“油重才有滋味”的喂养观念，跟托班孩子娇嫩的肠胃需求并不适配。于是，种植园产出的食材，顺着食育链条走进“候鸟奶奶食育厨房”。在这里，奶奶们既是乡土手艺的分享者，也是虚心学习的学员：保健医生讲解少油少盐少糖的膳食要点，专业厨师示范适合幼儿的烹饪方式，龙湾区妇幼保健中心、永兴街道卫生院也会定期入园指导。

“候鸟奶奶食育厨房”的第六期课程，有十多名奶奶报名参加。阚道勤为大家带来了水烙馍的制作方法。孩子们围在长桌边，小手抓起饼皮，和奶奶们一起往里填菜、卷紧。壮壮守在奶奶身边，一边卷一边抬头看她，动作学得格外认真。

从灶台到讲台 她们在异乡发光发热

变化先从自家饭桌上开始。从安徽池州来的陶和军，在2021年孙子张凌川出生后来到温州。她说，儿子儿媳都在工厂上班，一周只休息一天，常常加班到晚9时。她每天送完孙子，剩下的时间只能在家做家务、看电视。听说幼儿园有“候鸟奶奶”项目，她主动报了名，最感兴趣的就是食育厨房。

陶和军说：“以前在家，我只会做几样简单家常菜，孙子吃久了就提不起胃口。”在课堂上跟着厨师学，她学会了萝卜丸子：红萝卜、白萝卜擦成丝，拌上从老家带来的红薯粉，成品外酥里嫩。孙子每次都吃得连连点赞，她在一旁看着，心里也跟着亮堂起来。“以前觉得自己除了接送孩子没发挥什么作用，但现在可以每天给孙子新菜色，他总夸我厉害。”她笑着说，“这点夸奖，比什么都实在。”

来自贵州安顺的刘晓娟，把这份认可带到了更远的地方。2020年她跟随子女来到温州，此后一个人在这边带孩子，老伴留在贵州老家，一年中大多只有春节才能回去相聚。孙子张沐熙如今读大班，园方得知她会蜡染，便请她当了“五湖四海微项目探究”的导师。方巾、帆布包、小衣服，孩子们在她的指导下学习蜡染，蓝白相间的纹样一点点显出来，古老的技艺在幼儿园里开出了新花样。“以前在家里，我只是带孙子的奶奶。现在孩子们叫我老师。”她说，“能把自己会的东西教给他们，觉得自己还是有用的。”

在叶微燕看来，“候鸟奶奶”项目不只是一堂农耕课、一节食育课，更是一场双向的温暖奔赴。“这些远道而来的老人，告别故土来到温州，原本的生活重心只有孙辈。我们搭建这样一个平台，把她们身上的乡土技艺、生活智慧挖掘出来，让奶奶们成为园所的教育资源。”

叶微燕说，孩子们在泥土与烟火里认识不同地域的风物，奶奶们也在陪伴孩子、分享手艺的过程中，跳出了单纯“带娃人”的身份，在异乡找到归属感、实现自我价值。“一座城市的温暖，藏在这样微小的联结里。我们希望双职工家庭既能安心托育，也能让远道而来的长辈，在这里找到属于自己的光彩。”

来 源：温州晚报

原标题： 种菜导师、餐厅大厨、蜡染技艺…… “候鸟奶奶”成了温州幼儿园新老师

记者 张琼冉 实习生 夏芷茜 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com