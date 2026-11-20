温州晚报 2026-11-20 09:58:05

每天直播四五个小时，突然感觉嘴巴被“锁住”。近日，28岁的网络主播林女士急匆匆来到温医大附一院就诊，结果发现，与她“同病相怜”的女孩竟然不少。

温州网讯 每天直播四五个小时，突然感觉嘴巴被“锁住”。近日，28岁的网络主播林女士急匆匆来到温医大附一院就诊，结果发现，与她“同病相怜”的女孩竟然不少。

起初，林女士以为自己只是话说多了导致张嘴不适，以为缓一缓就没事，后来发现自己张口就出现弹响，咀嚼酸痛，晨起下颌发紧，这才慌了神，赶紧就医。经医生评估，林女士被诊断为颞下颌关节紊乱（TMD）。

温医大附一院康复医学科主管技师胡锦荣介绍，颞下颌关节是连接下颌骨与颞骨的关节，参与张口、闭口、咀嚼、吞咽和说话。颞下颌关节紊乱是口腔颌面部常见疾病，其发病机制复杂，涉及多因素相互作用，包括精神心理因素、咬合功能异常、创伤（包括外伤和微小创伤）、免疫因素、睡眠障碍以及全身或局部疾病等。

记者在该院康复门诊发现，来就诊的颞下颌关节紊乱患者中，年轻的女性患者竟占了大多数。女性患病率约为男性的1.5～3倍，18～44岁是风险较高的年龄段，因此该疾病又被称为“美女病”。

“教师、网络主播、销售等职业人员是高发人群。而激素波动、肌肉易感性让女性更易中招。”胡锦荣表示，女性激素波动、疼痛敏感性、关节松弛度、焦虑和睡眠障碍，以及夜间磨牙、吃零食等习惯，都可能让关节和肌肉更容易超负荷。尤其是教师、主播等职业人群，长时间张口说话、精神高度集中、头前伸、耸肩、饮水不足和休息不够，会让咀嚼肌持续紧张，恢复能力下降。说白了，其实不是说话本身有问题，而是负荷超过了身体的恢复能力。

颞下颌关节紊乱常见症状包括张口或闭口时弹响、摩擦音、张口受限、张口偏斜、咀嚼时脸颊酸胀、晨起下颌发紧，以及太阳穴、耳前、耳周疼痛，部分患者还会出现头痛、颈痛、耳闷或耳鸣。

胡锦荣提醒，颞下颌关节紊乱病早期具有自愈性，偶尔弹响可观察，但若持续疼痛、卡顿、张口受限超两周，需立刻就医。早期干预可避免手术。

对于需要长时间用嗓和保持固定姿势的职业人群，日常应注意工作间隙活动、调整屏幕高度、放松肩颈、保证睡眠和饮水，减少不必要的紧咬牙和长时间大张口。

来 源：温州晚报

原标题： 女主播嘴巴被“锁住”，“美女病”犯了

女性患病率约为男性的1.5～3倍，教师、网络主播、销售等职业人员高发

记者 王骁

本文转自：温州新闻网 66wz.com