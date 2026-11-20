温州晚报 2026-11-20 09:58:05

近日，不少途经市区新城大道的市民注意到，地标建筑物华天宝正在“动手术”。今年10月初，鹿城区综合行政执法局下属单位区市政公用管理处正式启动物华天宝标志物修缮加固工程，预计11月底前完工。

温州网讯 近日，不少途经市区新城大道的市民注意到，地标建筑物华天宝正在“动手术”。今年10月初，鹿城区综合行政执法局下属单位区市政公用管理处正式启动物华天宝标志物修缮加固工程，预计11月底前完工。

物华天宝位于鹿城区锦绣路与府东路交叉口环岛中心，建成于1997年，主体为高40.288米的钢网架结构，是温州新城发展进程中极具辨识度的地标之一。随着城市迅速扩张，这座曾经新城的先锋地标逐渐被四周高楼环绕，也步入“老龄化”维护阶段。

市政公用管理处道桥管理科科长南瑶介绍，自2021年10月接管管护之后，从2022年起，物华天宝每年都要接受一次结构“体检”。去年检测鉴定发现，它存在局部节点锈蚀、杆件截面腐蚀、部分杆件断裂等问题，已影响荷载传递能力，整体安全性等级被评定为Du级，属于严重结构安全隐患，需及时修缮加固。

此次修缮重点针对病害杆件、节点及连接件进行更换与补强。施工内容包括拆除失效旧杆件、安装新杆件，对受力薄弱杆件采用外包钢构件和高强螺栓机械固定，并同步开展基础加固修复、网架防腐处理及外立面清洗等工作。整套工序，意在从结构底层消除风险，守住安全底线，同时尽量还原它原本的样貌。

据悉，本次加固设计对物华天宝受力结构进行有限元仿真分析，并组织了专家论证。部分更换与补强的构件需要定制加工，确保新旧构件匹配，协同受力。

“杆件更换须按工序安排逐根拆除置换，严格控制单次作业范围。”南瑶表示，由于该建筑为高耸钢网架结构，施工采用“蜘蛛人”配合安全网的高空作业方式，并对关键施工控制点实施每日监测。此外，建筑原始图纸细节不够清晰，也给前期工作带来一定难度。目前，建筑下部钢结构修缮及外立面清洗已完成，剩余上部结构及基础裂缝修缮正有序推进。

这并非“物华天宝”首次“焕新”。2018年底，该建筑因年限较久曾进行加固维修，主要针对钢结构锈蚀和承台连接部位病害。2023年，结合亚运沿线景观亮化提升工作，物华天宝实施亮化改造，首次实现夜间亮灯，采用节能LED光源，呈现多色渐变效果。

此次修缮也引发市民关注，焦点不仅在于地标本身的安全与风貌，还涉及未来城市交通格局变化。随着府东路过江通道建设持续推进，建成通车后，府东路—江滨东路一带交通流量可能进一步增加。有市民提出，环岛中的物华天宝是否会影响路口通行效率，值得提前研究。对此，相关部门表示，本次工程以结构安全修复为主，暂未涉及迁移或拆除安排。

一座地标，半城记忆。此次修缮，是对其结构安全的一次必要修复，而它今后以何种方式继续存在于城市空间中，仍需要城市在快速发展中平衡好安全、交通、景观与公众记忆，找到更稳妥的答案。

来 源：温州晚报

原标题： 物华天宝“动手术” 每年一次结构“体检” 修缮加固工程月底前完工

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com