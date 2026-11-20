温州晚报 2026-11-20 09:54:51

以免费赠送学习机为诱饵，骗取课程费后立即撤离现场，26名家长被骗共计7万余元。近日，鹿城区人民法院审结一起针对家长群体的诈骗案，被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元。

温州网讯 以免费赠送学习机为诱饵，骗取课程费后立即撤离现场，26名家长被骗共计7万余元。近日，鹿城区人民法院审结一起针对家长群体的诈骗案，被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元。

2026年1月，市民葛某路过某店铺时，店员正在向路人发放纸巾、玩偶等免费礼品。葛某领取后，被店员热情地邀请至店内免费领取学习机。店铺经理表示，需先支付2897元课程费方可免费领取学习机，并承诺公司确认家长未重复领取后，课程费将原路退还。葛某支付后要求退款，店员将其带离店铺后借故离开。等葛某返回店铺，发现已是人去楼空。

法院经审理查明，2026年1月，被告人邱某组织他人组成团队，在多地以日租形式租赁店铺，通过发放手表、纸巾等礼品吸引家长进店，谎称支付某品牌学习机课程费2897元即可免费获赠学习机，并承诺“不满意可以全额退款”，以此先后诱骗26名家长通过微信、支付宝实际转账付款至少74827元。待收取钱款后，该团伙立即撤离现场，并以各种理由拒绝退款。

法院认为，被告人邱某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于同案人员已退出全部违法所得，被害人经济损失已得到弥补，可适当予以从轻处罚，遂作出上述判决。

法官表示，被告人对家长心理的精准把握，是诈骗得逞的关键。一方面，该团伙利用家长关心孩子教育的心理，制造“占便宜”的心理预期；另一方面，以“公司核实”“退款需走流程”等话术拖延搪塞，使家长在犹豫中错失止损时机。

需要提醒的是，大家在面对“免费赠送”“进店领取”等宣传时，应牢记“天上不会掉馅饼”，不轻信口头承诺，不因小礼品而放松警惕。对任何要求先行付款的说法，都应谨慎核实、理性判断。一旦发现异常，及时报警，守好“钱袋子”。

来 源：温州晚报

原标题： 免费领取学习机？ 26名家长被骗7万余元

记者 赵小娴 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com