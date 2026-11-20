温州晚报 2026-11-20 09:57:05

黄金价格又又又跌了，这次是跌破800元/克。

11月19日，上海黄金交易所Au99.99盘中最低触及793.44元/克，从年初的1200元/克跌破800元/克整数关口；伦敦现货黄金盘中跌破3700美元/盎司，创去年9月以来新低。品牌金饰端，老庙足金饰品报1125元/克，老凤祥、周大福在1132元/克上下，较年内高点1722元/克回撤接近570至597元，多数品牌跌幅在三成以上。

5克金锁省下约3000元 小克重首饰金热销

昨日中午，孔女士看到金价跌破800元/克的新闻后出了门。年底亲戚家孩子周岁，金锁是早就计划要买的，她一直在等一个“差不多”的价格。到店后，她发现目前首饰金报价在1125元/克左右，她挑了一只5克出头的足金小金锁，算上工费总价三千多元。

按品牌足金报价从年内高点1722元/克回落至1132元/克附近测算，5克首饰金的金料部分较高点时便宜约3000元左右，孔女士说，自己没指望买在最低点，“反正迟早要买，这个价已经比年初便宜多了”。

这类小克重刚需在零售端形成了局部热度。世界黄金协会三季度数据显示，中国金饰消费量65.7吨，环比回升30%，但同比仍下降22%。深圳水贝3克左右的转运珠、素圈手镯一度断货，门店销售额环比增长三到四成，主力是备婚新人和周岁礼买家。

和孔女士形成对照的，是投资者陈默（化名）。今年金价从1000元附近快速拉升时，陈默一直在等回调。当价格第一次跌破1000元/克，他判断“机会来了”，一次性投入20万元买入银行积存金和黄金相关产品。但下跌没有在1000元停住。此后金价一路向下，账户从最初的小幅浮亏，逐渐变成他不愿再打开的数字。如今Au99.99已跌至800元以下，按买入成本粗略估算，账面浮亏约两成，已经达到4万。如今，被问到是否考虑补仓摊薄成本时，他的回答很干脆：“不知道底在哪里，不买了，也不想看了。”

这种状态在这一轮行情中具有代表性。中州期货高级分析师王盛浩将当前局面描述为“市场情绪正从‘怕错过’转向‘怕接飞刀’”。他指出，前期金价过度上涨已充分透支央行购金、去美元化等长期利好，投机资金集中平仓加速了跌势；对于已深度套牢且无额外资金操作的投资者，“可选择被动持有以时间换空间，但需明确黄金并非只涨不跌，做好长期震荡的心理准备。”

机构分歧：短期承压是共识

“底在哪里”没有共识

本轮下跌的宏观驱动并不复杂，但强度超出了不少市场参与者的预期。

光大期货有色金属研究总监展大鹏分析称，核心驱动在于美国通胀黏性超预期，美联储官员集体释放鹰派信号，市场重新定价加息路径，实际利率与美元指数同步走强，对贵金属形成双重压制。“黄金作为无息资产，对实际利率上行较为敏感，实际利率上行会直接压缩其估值。”与此同时，权益市场异常波动引发流动性挤兑，资金卖出黄金回补其他市场仓位，放大了短期跌幅。

在“短期仍将承压”这一点上，机构判断大体一致；但在下行空间和转折时点上，分歧显著。

高盛一个月内两度下调目标价，将2026年底金价预测从4650美元/盎司降至4150美元，2027年底从5400美元降至4800美元，最新又进一步将2027年底目标调至4650美元。高盛明确表示，下调反映的是美联储更为鹰派的政策前景，“而非认为黄金长期投资吸引力已消失”，结构性的央行需求仍为金价提供支撑，私人财富资金也可能继续将黄金视为对冲财政可持续性风险的工具。该行分析师Lina Thomas同时维持更长周期的判断：一旦美联储重新开始降息，西方ETF需求将复苏，支撑金价在2028年底前走强至5600美元/盎司。

国内研究人士则给出了更具体的下行参照。中国外汇投资研究院研究总监李钢对中新经纬表示，短中期金价或维持下行走势，国际现货黄金需重点关注3450至3600美元/盎司区间，国内金价对应780至800元/克；核心观察指标是美联储货币政策取向，若12月继续偏紧缩，金价大概率维持偏弱，反之若央行购金力度提升、投资流动性回升，则金价将获得支撑。他同时指出，3800美元/盎司是当前重要的心理和技术支撑区域，有效跌破后下一参照即是3450至3600美元。

来 源：温州晚报

原标题： 金价跌破800元/克 市场情绪：从“怕错过”转向“怕接飞刀”

记者 周瑶瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com