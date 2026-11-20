温州文旅资讯 2026-11-20 10:30:00

风起时，总要看一场芦苇花开，“蒹葭苍苍，白露为霜”，《诗经》里描绘的场景，如今在温州具象化了。风过处，白穗低垂，如霜似雪，温州几处绝佳观赏地等你来赴约

风起时，总要看一场芦苇花开，“蒹葭苍苍，白露为霜”，《诗经》里描绘的场景，如今在温州具象化了。风过处，白穗低垂，如霜似雪，温州几处绝佳观赏地等你来赴约~

组图@温州生态园

在「三垟湿地」，密布的水网与芦苇之间好似有一种说不清的羁绊。不必刻意去找，走着走着，就可能遇上。

组图@小红书-不爱运动的小姑凉

「西环线」的芦苇一路散开，风来俯身，风过直腰。夕阳西下时，整片芦苇浸在金光里，逆光的轮廓如梦似幻，随手一拍便是氛围感大片。

@小红书-如意

「湿地阳台」的芦苇长得高挑，芦穗拂过肩头，与远处的彩色气球小屋一前一后地立着，恰好把温柔与欢乐，落在每个途经人的心上。

@小红书-小小橙汁儿

还有「家思牧场」的芦苇荡，自带治愈的气息。穿上与场景相称的大地色系，往芦花里一站，分分钟收获一组文艺风的旷野大片。

李红梅/摄

沿着「东运河公园」的水岸，在滨水草坪营地「城野一号」旁，一大片芦苇悄然铺开。楼宇与苇浪遥遥相对，一半是人间烟火，一半是旷野秋风。

组图@小红书-漫城

风一起，苇穗齐齐伏下又慢慢直起，白浪从近处一层层推到远处。逆光下穗尖勾出金边，等落日铺满湖面，柔和的光线又给芦苇镀上一层暖白。

组图@小红书-七七

爬上旁边的小山坡往下拍，芦苇荡与河面被层层叠进画面。风一吹，白浪翻涌，水光跟着轻轻碎开，取景框里便天然加了层温柔的滤镜。

@小红书-爱旅游的楠溪姑娘

楠溪江畔，「鹤湾村」「上日川村」「屿北村」一带的芦苇从江滩卵石间探出身来，随风一荡便成了风景，与水面的倒影交叠，勾勒出黄昏里最诗意的一幅剪影。

@小红书-张小仙

波光如绸，温柔地包裹每一束摇曳的芦穗，仿佛时光在此刻也放慢了流速。

@瓯行者

微风拂过海拔六百多米的「半天山」山脊，洁白的芦苇花便如雪浪般层层翻涌，轻盈摇曳的身姿像极了灵动的舞者。

组图@瓯行者、小红书-困困（见过薛之谦版）

山顶的芦苇荡顺着山势肆意铺展，带着高处特有的旷远与野趣，与蓝天白云、转动的风机融成一幅画。

@瓯行者

日落时分，夕阳会把整片芦花染成暖糯的焦糖色，白色风车缓缓转动，剪影嵌在橘红天幕里，温柔又苍茫。

@泰顺新闻

眼下这个时候，「玉塔村」的芦苇正换上温柔滤镜。比人高的细长茎秆顶着蓬松花穗，风一过万千花穗齐摇，柔浪层层漾开。

组图@泰顺新闻

寻条小径钻进去，等一阵风来，连风都温柔几分。花穗作前景侧身一站，往前走再回头，或蹲下拿枝芦花挡半张脸，怎么拍都有意境。

@矾山旅游

「鹤顶山」海拔近千米，山风长年不息。每年秋冬季，芦苇便自山腰漫向山顶，白穗顺坡铺展，风过时整片倾伏又缓缓弹回，簌簌有声。

@矾山旅游

风车立在山脊上缓缓转动，芦苇就在它脚下铺成一片。长臂划开天风，柔穗跟着节拍轻摇，一刚一柔，倒像是山间一场默契的呼应。

@小红书-Always Chic

等到夕阳西沉，整片芦苇荡被染成暖橘色，风车的影子斜斜拥入芦荡。穗尖泛金，芦絮在暮色里轻轻飘浮，像一场温柔的雪。

观赏贴士

①最佳时段：上午或傍晚光线柔和，逆光下芦穗层次更清晰；

②穿着建议：穿浅色或大地色衣物更易出片，水边风大，注意添衣保暖；

③安全提示：芦苇多生于湿地水岸，请勿踩入淤泥、靠近深水区域，注意脚下安全；

④文明观赏：请勿折断苇秆、踩踏植株，垃圾随身带走。

芦苇在等风，也在等你，赶紧出发吧，在温州赴一场浪漫之约

来 源：温州文旅资讯

原标题： 风过处白浪翻涌！爱上温州的芦苇荡只是人之常情~

本文转自：温州新闻网 66wz.com