温度新闻客户端 2026-11-20 10:51:41

日前，《浙江省人力资源服务业发展白皮书（2026）》及2025年度多项省级权威榜单发布，平阳县直属人才发展有限公司一举收获两项佳绩，其中，测评服务营收位列全省第10名、猎头服务营收位列全省第21名，综合实力位居全市首位。这家县属国企的“双上榜”，背后是平阳县持续深耕人才引育留用全链条，用心织密人才网络、建强服务载体、厚植发展沃土的扎实实践。

日前，《浙江省人力资源服务业发展白皮书（2026）》及2025年度多项省级权威榜单发布，平阳县直属人才发展有限公司一举收获两项佳绩，其中，测评服务营收位列全省第10名、猎头服务营收位列全省第21名，综合实力位居全市首位。这家县属国企的“双上榜”，背后是平阳县持续深耕人才引育留用全链条，用心织密人才网络、建强服务载体、厚植发展沃土的扎实实践。

引才是人才工作的第一步。今年以来，平阳县锚定“引得进、聚得准、育得好、留得住”主线，创新构建“大会聚势、入企感知、招聘对接、乡情牵引”四位一体引才模式，坚持全县统筹与市场化引才双向发力，推动招才引智从零散单点对接，转向网络化、常态化、机制化运作。

依托乡情纽带，平阳在外学子联络站点串起一张跨城引才网。今年2月，平阳县在北京、上海、重庆、武汉和杭州、宁波、绍兴、嘉兴等10座重点城市高标准设立平阳籍在外学子联络站，遴选优秀在外学子担任站长，实行“一站一站长、一城一阵地”管理架构，建立周推送、月交流、季活动的常态化机制，源源不断向在外平阳学子推送家乡产业动态、人才政策与优质岗位。同时，平阳县以青年发展大会为纽带，邀约浙江工业大学、浙江理工大学等10所高校来平洽谈，现场签订校地人才合作框架协议，打通高校毕业生来平就业通道，深化产教融合。

作为全县市场化引才主力军，在人才输送保障上，公司规范招考全流程，从岗位摸排、命题组卷到考务实施、结果公示逐项细化标准，全年组织招考24场，为多家县域企事业单位精准输送162名人才。截至10月底，该公司服务单位增至166家，服务总人数突破5080名，同比增长20%，营收突破1.36亿元。

线上线下一体赋能。平阳县持续升级人才服务载体，让人才服务告别碎片化，迈向一体化闭环运营。县直属人才发展公司承接全县人才数字化平台与线下阵地运营，打造“平才悦”小程序，破解老平台加载慢、使用不便等痛点，上线政策智能匹配、活动报名、人才专车、积分商城等13类服务功能。“目前，小程序注册用户14000人，日活跃率峰值达59.52%，人才诉求平均1个工作日内办结。”县直属人才发展公司相关负责人说。

线下阵地同步焕新。“人才来平第一站”完成空间重塑，既是政策咨询、活动预约的服务窗口，也是展示平阳本土文化的微橱窗，陈列平阳文创、非遗作品与人才专属周边，线上预约、线下体验、线上反馈的服务闭环落地见效。安居保障同步跟进，人才住房常态化配租，配租率稳定在85%上下，“以房引才、以房留才”持续释放效应，数字化平台、线下阵地、安居保障互为支撑，一套适配平阳的人才服务载体体系日渐成型。

引得来，更要留得住、发展好。平阳县持续丰富人才供给，把服务延伸到人才生活、社交、成长方方面面，持续增强人才归属感。围绕青年人才社交需求，当地打造“季季有主题、月月有活动、周周有互动”的人才活动矩阵，先后举办人才联谊、观演沙龙、亲子活动、高层次人才走访等各类活动51场，覆盖3200余人次；创新推出“匹克一下碰个朋友”运动社交品牌，为青年人才搭建轻松的交流平台。同时公司面向国企职工开设党建、项目管理、财会业务等专题培训，累计参训113人次，以能力建设夯实人才服务根基。

从一家国企登上省级榜单，到今年1~11月全县招引大学生10023人，其中博士11人、硕士223人，发布岗位1.48万个，组织入企实习近千人次，引才规模与质量同步跃升，平阳人才生态的吸引力正在持续放大。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 一年引才超万人！平阳全链条发力

本文转自：温州新闻网 66wz.com