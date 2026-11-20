温度新闻客户端 2026-11-20 10:48:35

日前，全国市值第一药企恒瑞医药、特医食品领军企业冬泽特医先后在中国基因药谷注册落地。两大生命健康领域头部企业齐聚于此，折射出这座医药“硅谷”的超强引力。

日前，全国市值第一药企恒瑞医药、特医食品领军企业冬泽特医先后在中国基因药谷注册落地。两大生命健康领域头部企业齐聚于此，折射出这座医药“硅谷”的超强引力。

近年来，中国基因药谷紧紧围绕温州“生长因子之城”建设，规划5.1平方公里，布局七大生物医药专业园区，深耕大分子药物、高端医疗器械等六大细分赛道，形成了从基础研究、工程转化、临床试验、规模生产到总部营销的全链条，营造全国一流的生物医药产业创新生态。目前，已累计集聚企业545家，药品、器械研发生产管线超400个，带动区域生命健康产业规模突破300亿元。

建强平台支点

2019年首届世界青年科学家峰会上，高校专家关于生物医药成果转化困境的讨论，与瓯海寻求产业升级的需求形成共鸣。2020年，中国基因药谷正式启动建设，打造重组蛋白药物、抗体药物、高端生物制剂研发生产基地。

由于药品产业化依赖大规模制备设施以及产学研用一体化平台，中国基因药谷与温州医科大学药学院紧密合作，促成细胞生长因子药物与蛋白制剂国家工程研究中心等四大“国字号”平台落成，并吸引天津大学、上海大学等高校在药谷建设成果转化研究院和转化中心。随着国家工程研究中心通过验收，全国重点实验室正式投用，生物医药协同创新中心、生物医药国际科技合作基地能级跃升等，药物研究、科研项目走出学校、实验室，在药谷进行转化生产。

依托这些平台，药谷构建“产学研用医一体”机制，衔接“行业需求-基础研发-临床前研究-临床实验-审批审评-规模生产-市场应用”各环节。李校堃院士团队研发的细胞生长因子凝胶剂新药，已在药谷进入临床试验阶段，实现了就地转化生产；专注于眼科创新药研发领域的维眸生物将总部落地中国基因药谷，搭建科研实验室，加速推进创新药临床三期试验，全速推进药品上市、企业上市。

壮大产业集群

日前，慧医天下互联网医院计划在中国基因药谷打造区域数字健康总部项目，从上海到温州，真正让企业下定决心的是产业集聚带来的潜在力量。“这样的环境对我们来说是很好的契机，作为平台型企业可以更好地串联上下游资源，实现协同发展。”企业CEO汤友明表示。

今年，中国基因药谷新增落地生命健康生态企业已超100家，其中不仅有生长因子类项目，各类药物研发、医疗器械、特医等主体也纷纷加入，在中国基因药谷蓄力成势。如此成效来自于药谷的“招商矩阵”，绘制产业链鱼骨图，重点招引有技术壁垒、有团队支撑、有市场基础、有生产场景的“四有”企业，让“上下楼就是上下游”成为常态。

针对创新药、医疗器械、生物技术领域的高成长项目对股权融资、专业基金等日益迫切的需求。基因药谷持续壮大“投融资朋友圈”，汇聚生命健康产业基金9支、总规模突破98亿元。近两年向园区企业投资5.8亿元，推动融资需求与资本供给有效匹配，助力优质项目加快落地成长。

落地全链服务

“只要带着药品研发项目来，就能在这里找到转化空间。”这是佰诺创睿（温州）生物科技有限公司负责人王树民的心声，也是基因药谷服务“全程响应”的生动写照。

从2023年入驻中国基因药谷，到获得浙江省首张生物药领域的《药品生产许可证》C证，佰诺创睿如今手握40多个来自全国各地的新药、改剂药品试验订单。但对这家初创企业来说，起步并不容易。1.8万平方米的空间和生产试验设备，以及2.8亿元的总投入，曾让团队“犯难”。幸运的是，国资平台在药谷投资建成CDMO平台、交由专业团队运营，并面向所有入驻企业统一提供标准厂房代建、基金融资对接等普惠服务，让佰诺创睿得以心无旁骛地专注于研发与生产。

基因药谷打造CXO+GXP专业的公共平台，从靶点筛选、小试中试到商业化生产，每一步都有对应的CXO平台来承接，更有GXP资质体制全程贯穿合规，实现在基因药谷就能完整地把一款药“做得出、检得过、卖得掉”。中国基因药谷管理服务中心相关负责人介绍，药谷建立了“1+1+11”的生命健康产业链协同推进机制，制定研发、政务、商务、生产、资本等方面全覆盖的服务体系，提供“原创成果—概念验证—小试中试—产业孵化”的全链条转化路径，让科学家专心搞科研、企业家专心做市场。

下阶段，基因药谷将抓实靶向招商、提增平台能级，打造活力充沛、竞争力强的产业集群。“十五五”期间，基因药谷将以温州“生长因子之城”建设为引领，坚持一张蓝图绘到底、坚持长期主义、坚持耐心陪跑，集聚超2000家生态企业，引育10万名产业人才，冲刺千亿级产业规模，打造全国领先的医药创新生态，奋力跻身中国生命健康产业第一方阵。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 中国基因药谷：探寻医药“硅谷”的生长密码

本文转自：温州新闻网 66wz.com