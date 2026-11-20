新华网 2026-11-20 10:54:04

国际金价和银价19日延续前一交易日跌势。数据显示，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格19日跌破每盎司3700美元关口，跌幅接近2%。12月交割的白银期货价格跌破每盎司45美元，跌幅超过2%。

国际金价和银价19日延续前一交易日跌势。

数据显示，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格19日跌破每盎司3700美元关口，跌幅接近2%。12月交割的白银期货价格跌破每盎司45美元，跌幅超过2%。

美联储18日公布的10月货币政策会议纪要显示，几乎所有官员认为，未来数月进一步加息可能是合适的。部分官员还提出，如果通胀数据不利，不排除一次加息超过25个基点。

受此影响，美元指数一路走高，19日在汇市尾市收于103.895，创下19个月以来新高。

分析人士指出，由于本周抛售压力持续，国际金价未能守住关键支撑位，黄金市场仍有进一步下跌空间。

来 源：新华网

原标题： 国际金价跌破3700美元

记者 徐静

本文转自：温州新闻网 66wz.com