新华网 2026-11-20 10:55:11

“试图修改和平宪法、企图削减国会议员额定议席数走向独裁统治……（高市早苗政权）令人担忧的地方多到在这里根本说不完。”19日晚，在东京日本国会议事堂前，一名日本抗议者对记者说。当晚，上万人在这里集会，抗议高市政权一系列政策和动向。

“试图修改和平宪法、企图削减国会议员额定议席数走向独裁统治……（高市早苗政权）令人担忧的地方多到在这里根本说不完。”19日晚，在东京日本国会议事堂前，一名日本抗议者对记者说。当晚，上万人在这里集会，抗议高市政权一系列政策和动向。

据组织者介绍，有约1.3万人参加集会。记者在现场看到，抗议者手持写有“守护宪法”“停止战争准备”“‘无核三原则’没有例外”等字样的牌子进行抗议。

高市上台以来多次表达修宪意愿，加速推动扩军备武。日本政府还拟于12月通过新版“安保三文件”，发展进攻力量，加速“再军事化”。日媒近日披露，日本政府考虑在修订“安保三文件”时，写入“无核三原则”的例外情况，允许在紧急情况下将核武器运进日本。

一名抗议者向新华社记者表示，“无核三原则”是日本的一项国策，但日本政府却打算变更并放宽相关限制，一旦稍微放宽一点，之后就会一步步扩大范围，最终会将“无核三原则”完全置之不顾。他还说，日本现在的安保政策已变得与日本宪法格格不入了。

抗议者山下对新华社记者说：“我们一直坚守宪法第九条，现在他们却要亲手将其抛弃。我坚决反对。”

日本共产党书记局长小池晃在集会上发言说，绝不能让日本国会变成这样一个地方：在推动修宪、建设“能战国家”的道路上，没有刹车只有油门，而且方向盘只向右打。

日本宪法第九条规定，日本“永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段”，“不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权”，因而也被称为和平宪法。

来 源：新华网

原标题： 日本东京万人集会抗议高市政权政策

记者 陈泽安 李林欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com