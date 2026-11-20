保能源安全 欧盟推迟“限甲烷排放”法规生效
欧盟多方代表19日达成协议，同意将旨在控制甲烷排放的“欧盟甲烷法规”生效日期从2027年推迟至2029年，以在“全球动荡”中保障可靠、安全的能源供应。
这是10月6日在比利时首都布鲁塞尔拍摄的欧盟理事会所在大楼。新华社记者翁忻旸摄
来自欧盟理事会、欧盟成员国和欧洲议会的谈判代表18日深夜磋商后，就“欧盟甲烷法规”的有针对性修订达成临时协议，同意将适用于进口原油、天然气和煤炭的特定甲烷相关排放规定的生效日期推迟2年。欧盟轮值主席国爱尔兰的气候、能源与环境部长达拉赫·奥布莱恩告诉媒体记者，临时协议缓解了能源市场压力。
“欧盟甲烷法规”要求石油、天然气、煤炭等能源进口商严格管控并限制甲烷排放量，设定了强制性测量和监测等义务，违者可能最高被处以其年度营业额20%的罚款。然而，伊朗战事2月底爆发后，霍尔木兹海峡航运持续受阻，导致全球油气价格高企。今年9月，包括法国总统马克龙、欧盟委员会在内的欧盟内部多方已呼吁推迟实施“欧盟甲烷法规”。
舆论普遍认为，欧盟推迟实施法规将缓解其面临的能源价格和供应安全压力。欧洲议会部分议员甚至呼吁，应将法规的生效日期推迟至2031年5月。
来 源：新华网
记者 郑昊宁
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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