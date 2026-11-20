新华网 2026-11-20 10:57:34

韩国大法院（最高法院）19日针对韩国前总统尹锡悦妻子金建希涉嫌操纵股价、收受贿赂等罪行一案作出裁定，维持二审判决，判处金建希有期徒刑4年，并处罚金5000万韩元（约合25万元人民币）。这是韩国最高法院首次就金建希相关案件作出裁定。

韩国大法院（最高法院）19日针对韩国前总统尹锡悦妻子金建希涉嫌操纵股价、收受贿赂等罪行一案作出裁定，维持二审判决，判处金建希有期徒刑4年，并处罚金5000万韩元（约合25万元人民币）。这是韩国最高法院首次就金建希相关案件作出裁定。

韩联社指出，这是韩国宪政史上首次有前总统夫人因刑事犯罪被终审判处实刑。

此案中，金建希被指控涉嫌操纵股价，涉嫌违反《资本市场法》。她同时被指控收受贿赂，违反《特定犯罪加重处罚法》。此外，韩国检方指控金建希与尹锡悦共谋，接受政治掮客明泰均免费提供的总价约2.7亿韩元（约合135万元人民币）的舆论调查服务，并以此对相关选举活动施加影响，涉嫌违反《政治资金法》。

此前，二审法院推翻了一审法院对金建希操纵股价、收受贿赂两项嫌疑作出的无罪认定，同时对收受明泰均提供免费民意调查结果一项指控认定无罪。韩国大法院认为，二审法院的上述判断不存在错误，因此驳回“金建希特检组”和金建希双方的抗诉和上诉，维持二审原判。

今年1月，首尔中央地方法院对此案作出一审判决，判处金建希有期徒刑1年8个月，特检组和金建希随后分别提出抗诉及上诉。在4月二审中，首尔高等法院认定金建希违反《资本市场法》《特定犯罪加重处罚法》，以斡旋受贿罪等罪名判处其有期徒刑4年，处罚金5000万韩元，并没收其收受的高价项链及追缴2000余万韩元。

来 源：新华网

原标题： 韩国前第一夫人金建希首案终审被判有期徒刑4年

记者 张粲 孙一然

本文转自：温州新闻网 66wz.com