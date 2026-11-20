新华网 2026-11-20 11:00:39

商务部新闻发言人何亚东在11月19日举行的例行新闻发布会上表示，今年以来，我国消费市场规模继续稳步扩大，可用商品消费“稳”、服务消费“旺”、新型消费“热”三个特点概括。