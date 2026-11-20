温州新闻网 2026-11-25 11:22:48

浙江省温州市瓯海区被称作“中国锁都”“中国智能锁具产业基地”。这里集聚了400余家锁具及配套企业，形成从模具开发、零部件加工到整锁组装、品牌外贸的完整产业链。目前，瓯海锁具产品远销120多个国家和地区，全产业链集群产值超80亿元。

温州网讯（通讯员 戴佳佳）浙江省温州市瓯海区被称作“中国锁都”“中国智能锁具产业基地”。这里集聚了400余家锁具及配套企业，形成从模具开发、零部件加工到整锁组装、品牌外贸的完整产业链。目前，瓯海锁具产品远销120多个国家和地区，全产业链集群产值超80亿元。

从家庭小作坊到智能化产业园，瓯海锁具产业的发展壮大离不开持续可靠的电力支撑。国网温州供电公司紧扣锁具制造企业高端化、智能化转型实际，以定制化用能方案、立体化运维巡检、绿色并网服务，为锁具全产业链高质量发展增添动能。

“电管家”一对一跟进，为企业量身定制供电方案

瓯海锁具产业是温州起步最早、最具代表性的传统优势产业，始于20世纪60年代，由零散五金加工起步。20世纪80年代，家庭制锁作坊遍地兴起，产业开始从手工生产迈向机械化加工。2000年以后，锁具制造企业入驻产业聚集的园区，逐步构建起集模具开发、零配件加工、表面处理、整锁组装、品牌外贸于一体的完整锁具产业链。

11月4日，在位于瓯海新桥高翔工业区的温州天宇工贸有限公司生产车间，自动化产线高速运转，智能锁主板、锁体等核心零部件加速生产。国网温州供电公司员工在生产线旁协助企业工作人员查看低压配电柜运行情况，确保设备可靠用电。

天宇工贸公司是集研发、生产、销售于一体的大型制锁企业，建有200多条自动化生产线，主要生产中高档门锁、电子智能锁等产品，生产线需不间断连续生产，海外订单占比高。

针对自动化程度高、订单交付时效性强的企业，国网温州供电公司成立“电管家”团队，主动靠前服务，摸排企业发展规划与用电现状，精准研判用电特性；协助企业选用适配的容需量计费模式，定制“一对一”用电优化方案，为企业提供能效诊断服务，帮助企业定制错峰生产的用电方案，降低用能成本；组织员工深入厂区巡检供电线路与配电设备，排查用电隐患，保障企业用电稳定。

9月以来，“电管家”团队已走访瓯海区11家锁具制造企业，出具4份综合能效诊断报告，节约电费成本超93万元。

“人巡+机巡”立体巡检，提升供电可靠性

10月6日，在浙江凯迪仕实业有限公司智能安防产业园的生产车间内，一块块基板经过贴片、回流焊接、检测封装等工序，加工为智能锁核心控制主板。“瞬间的电压波动都有可能造成整批精密元器件报废，企业对供电可靠性的要求极高。供电员工帮助我们进行电力增容改造，让我们用电更安心。”企业负责人蒋念根说。

随着瓯海锁具产业集群持续壮大，部分企业开始建设专属产业园。2024年投产的智能安防产业园有研发实验室、精密加工车间、自动化组装线与智能检测中心等生产车间，大批量精密主板生产对供电质量要求极高。2025年年底，国网温州供电公司组织客户经理深入产业园摸排生产情况，测量用电负荷、评估线路承载能力，结合企业情况制订电力增容方案，协助企业实施双电源增容改造，以可靠电力支撑智能锁生产。

目前，瓯海区有5个锁具制造相关园区。年初以来，国网温州供电公司常态化推行“人巡+机巡”立体巡检模式，组织员工每月深入锁具制造企业厂区排查用电安全隐患，梳理隐患清单，帮助企业做好自有电力设备管理维护；应用无人机快速识别线路隐患；依托用电信息采集系统实时监测锁具制造企业用电负荷，提前处置动态过载、电压异常等隐患，提升供电可靠性。

年初以来，国网温州供电公司持续完善电网网架结构，新建改造10千伏线路141.89千米，新装配电变压器89台，增容50570千伏安，提升区域供电可靠性，为瓯海区锁具全产业链稳定生产提供坚强电力支撑。

一件事一次办，分布式光伏并网更便捷

10月28日，在位于瓯海区郭溪街道的温州市通用锁具有限公司智能产业园屋顶和停车场的顶棚上，一排排光伏板整齐排列，在阳光的照射下熠熠生辉。2025年，园区光伏项目发电量达141万千瓦时，可满足产业园七成以上用电需求，有效降低用电成本，助力园区锁具自动化生产线持续稳定生产。

企业建光伏，并网是关键环节。2022年，国网温州供电公司瓯海供电分公司联合瓯海区发展和改革局推行“一件事”全流程服务，解决锁具产业全链条生产能耗大、企业自建光伏并网项目手续多、并网流程复杂等问题，实现“一窗受理线上办、备案手续集中办、竣工验收联合办、并网接入一次办”，减少客户跑腿次数。

2024年9月，国网温州供电公司在走访中，了解到智能产业园有光伏项目并网的需求。该公司安排员工主动对接智能产业园光伏项目并网需求，依托“一件事”全流程办理机制，为产业园光伏项目提供专属化并网服务方案。供电员工全程跟进，为项目提供从受理申请、现场勘查、接入方案答复到装表接电、竣工验收、并网调试的全链条服务，帮助园区实现光伏高效并网。

截至目前，国网温州供电公司通过“一件事”全流程服务，已协助瓯海区900家客户完成分布式光伏安装和77家客户储能安装，服务企业实现高效并网。

本文转自：温州新闻网 66wz.com