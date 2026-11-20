温州新闻网 2026-11-25 11:22:48

“供电公司不仅对我们烘干设备的线路进行了细致检查，还耐心普及了安全用电知识，这让我们心里踏实了不少。”近日，国网温州用电公司工作人员来到瓯海区种粮大户胡建兄家开展晚稻收割用电专项检查时，胡建兄感谢道。

温州网讯（通讯员 戴佳佳 林李瑞）“供电公司不仅对我们烘干设备的线路进行了细致检查，还耐心普及了安全用电知识，这让我们心里踏实了不少。”近日，国网温州用电公司工作人员来到瓯海区种粮大户胡建兄家开展晚稻收割用电专项检查时，胡建兄感谢道。

当前正值晚稻收割关键时期，辖区内田间地头机器轰鸣，收割、烘干、加工等环节同步进入攻坚阶段。针对晚稻收割期间农业机械化程度高、临时用电点多面广的特点，连日来，国网温州用电公司组织工作人员对辖区重要农事中心、农机合作社等农用企业开展晚稻收割用电专项检查，全力筑牢农户安全用电屏障，为乡村振兴注入强劲“电动能”。

当天，国网温州用电公司工作人员来到种粮大户胡建兄家，通过“人巡+机巡”方式，对涉及农田灌溉、粮食烘干的供电线路及配电变压器开展特巡，确保及时发现并消除线路老化、接头发热等安全隐患。在胡建兄家的大米加工厂内，该公司工作人员对配电柜、漏电保护器等重点部位进行复测复核，利用红外测温仪检查连续运行后接头、开关是否发热，对发现的受潮、松动等隐患现场处理。同时，工作人员还帮助检查自备应急电源切换装置，确保突发情况下烘干设备能够及时切换备用电源。临走前，该公司工作人员化身“电力宣传员”，向农机手和农户发放安全用电手册，讲解农业机械作业远离高压线路、突发停电应急处置等常识，从源头杜绝涉农用电安全事故。

粮食安全是“国之大者”。下一步，国网温州用电公司将持续关注天气变化，持续紧盯晚稻收割进度，做好烘干入库和粮食加工环节的用电保障，同时加强应急值守，常态化开展田间用电隐患巡查，以可靠电力和优质服务助力地方农业稳产增收。

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