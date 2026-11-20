全国网络辟谣 2026-11-20 19:15:27

辟 谣 “社保断缴三个月账户清零”不实

详情：近期，网传“社保断缴超过三个月，之前交的钱清零”，引发关注。该传言系典型的“旧谣新传”，所谓“清零”说法并不准确，参保人已缴纳的社保权益不会凭空消失。

1.养老保险：不会清零，已缴费用一分不会少

人社部已明确，养老保险断缴后，参保记录不会清零。社保经办机构会留存基本养老保险关系，保存全部参保缴费记录，个人账户储存额持续计息，已缴纳的养老保险费用不会作废。断缴只会放缓“累计时长”的积累，不会清除已有的缴费记录。

2.医保：个人账户余额仍保留，但“连续缴费年限”会重新计算

医保断缴主要影响连续缴费年限核算与医保待遇享受，医保个人账户的钱是不会清零的。多地政策规定，医保断缴超过3个月后续保，会被视为重新参保，连续缴费年限重新计算，并且有3到6个月的等待期，等待期内无法享受医保报销。因此，社保尽量不要断缴。如若已经断缴也不必恐慌，个人账户资金、累计缴费年限都不会丢失，找到新单位后续缴即可。（来源：中国劳动保障报）

辟 谣 网传“北京22名老师飞往贵阳后全部陷入沉默”系AI编造

详情：近日，网传“北京22名老师飞往贵阳，飞机落地下去后，全部陷入了沉默”相关图文及短视频，内容涉及校长离世、学生突发意外、吃过期面包等情节，引发关注。经贵阳市教育局核实，网传“北京22名教师赴贵阳”为虚假信息，相关内容不属实。此类谣言以悲情叙事为固定模板，衍生出多个改编版本，仅替换地名、学校、人物等要素。请广大网民提高警惕，不轻信AI流水线批量炮制的虚假信息。（来源：“贵州辟谣”微信公众号）

误 区 饮用无醇酒不会被查出酒驾？

真相：近年来，网上流传“无醇起泡酒、无醇葡萄酒、无醇啤酒等饮品不含酒精，喝了不会被查出酒驾”的说法，这其实是认知误区。

事实上，“无醇酒”并非完全不含酒精，只是酒精度极低。根据我国相关标准，酒精度小于0.5%vol的酒类，即可标注为“无醇酒”，饮用后仍存在检出酒精的可能：刚饮用完毕时，口腔内会残留少量酒精，干扰呼气酒精检测结果；如果短时间大量饮用，微量酒精不断累积，一旦数值达到酒驾认定标准，同样会判定为酒后驾驶。

需要注意的是，即便相关产品标签标注“0.0%”，也可能含有微量酒精，仍存在被检出的风险。能否认定酒驾，和实际酒精含量、饮用量、饮用时间以及个体差异有关，最终以官方检测结果为准。为安全起见，驾车前最好不要饮用任何类型的无醇酒。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 河南漯河通报“清朗”系列专项行动典型案例

详情：为持续深化网络生态治理，河南漯河网信、公安等职能部门紧密协作，聚焦虚假不实信息、“三秋”网络乱象等群众关切问题开展全面整治，现通报“清朗”系列专项行动典型案例。

案例一：网民刘某发布涉未成年人溺亡不实信息，博取关注，造成公众恐慌。经核查，当地未发生相关溺亡事件。属地网信办联合公安机关对当事人刘某进行批评教育。

案例二：网民王某发布田间捡拾短视频，为博取流量刻意搭配惊悚背景音乐，误导公众对正常农事活动的认知，在“三秋”关键时期扰乱秋收秩序。经核查，视频场景为正常农事活动，不存在异常状况。属地网信办联合公安机关对当事人王某进行批评教育。

案例三：网民石某拍摄种植地画面并发布上网，称辖区流转土地沦为“荒地”，引发网民误解，造成不良社会影响。经核查，视频拍摄地块为正常流转经营的冬瓜种植地，因作物成熟、藤蔓自然枯萎导致地表裸露，不存在耕地撂荒问题。属地相关部门对当事人石某讲解农业生产规律与相关政策。

案例四：网民马某为博取流量，借田间捡拾的现场素材，捏造生姜被哄抢的不实视频发布上网，干扰群众判断，造成不良影响。经核实，姜田分区域采收，已采收完毕地块允许群众捡拾遗落生姜，现场并无哄抢情形。属地相关部门联合公安机关对当事人马某进行批评教育。

目前，以上人员均已主动删除相关视频。（来源：“漯河网信”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com