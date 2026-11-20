人民日报 2026-11-20 19:40:19

党员干部以闻过则喜的襟怀主动接受监督，群众才愿意监督、敢于监督

党员干部以闻过则喜的襟怀主动接受监督，群众才愿意监督、敢于监督

提起“监督”，你可能会想到检查与暗访、举报与辩解，甚至是“火药味”十足的画面，因为它常涉及原则是非，难免针锋相对。其实，监督还有另一种面貌。

前不久，媒体报道的湖南衡阳县一案例就很有代表性。担任“高标准农田建设监督员”，80后新农人罗小成抠出建设中的不少细节问题，并提出建议。相关单位针对“挑刺”逐项整改，负责人称赞，不只监督员盯着干，大家还一起商量着办。

干群间的和衷共济，成就了一种双向奔赴的监督。激发群众监督正能量，让权力更规范运行，党员干部得以更加正确地修身用权、干事创业，群众的急难愁盼便能得到更好解决。

新时代以来，党和国家监督体系不断完善，群众参与监督的渠道持续丰富，积极性也越来越高。以群众监督为桥，党群干群关系更加密切。

党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，提出“善于依靠群众力量做好工作、化解矛盾”，强调“畅通群众监督渠道，促进基层监督和基层治理有机贯通”。

着眼现实，尤需呵护群众参与监督的心气。当前，群众监督形式多样、渠道畅通，比如信箱、电话、网站、小程序等。不过再完备的工具载体，也需要人来运用。在一些地方，群众不敢监督、不愿监督的现象仍不同程度存在，制约了这些渠道发挥效能。

现实中，个别党员干部不愿接受监督，甚至挟嫌报复，挫伤群众监督积极性。比如，有人举报非法掩埋垃圾，却遭到村干部电话威胁；有人通过12345热线反映问题，个人信息却被泄露。这些问题，都影响了监督质效的提升。

其实，主动接受监督，本质上也有利于党员干部放开手脚干事。笔者在采访中遇到过这样一个案例：10多年前，村里发展产业，村干部光是向一名老人解释土地流转的理由，就花了3天；前两年建新项目，获得全村人的赞同，却只用了3天。背后的原因在于，这些年村里产业的支出、收益、分成都公开透明，主动接受村民监督，群众信任村两委，沟通成本自然就低了。

党员干部以闻过则喜的襟怀主动接受监督，群众才愿意监督、敢于监督。长此以往，形成良性互动，有利于为发展凝聚力量、打牢信任地基。

有的群众不愿参与监督，是觉得缺乏实效，在做无用功。比如，通过举报反映问题，受理单位却敷衍了事；或者问题查实了，却迟迟等不来整改。

创新方式方法，让群众监督的机制更有力有效，大家才愿意参与。云南某市纪委监委近年来开展“点题式监督”，通过征集意见，把群众关注度排名靠前的问题纳入监督重点。针对群众关注的保障性住房分配问题，排查出一批有房产却仍租住公租房的人员，督促相关部门清退。此后，群众参与监督的积极性更高了。

反映的问题属实，就及时整改；中间有误会，也做好澄清正名。群众看到变化、尝到实惠，感到自己的监督受重视、有分量，自然更愿意参与其中。

党员干部增强主动接受监督的自觉自信，群众提高参与治理的主人翁意识，监督这条纽带必能把大家更紧密联结在一起，汇聚推进高质量发展的合力。

作者：沈童睿

原标题：呵护群众参与监督的心气（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com