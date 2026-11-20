人民日报 2026-11-20 19:41:29

坚持以上率下，既发挥引领、统筹、协调作用，又通过层层压实责任，让更多党员、干部找准坐标、对表对标，在一级带一级中主动跟上、积极作为

一份菜单、一张票据、一纸收条，成为新时代作风建设的生动教材。

红烧土鸡块、阜平烩菜、五花肉炒蒜薹、拍蒜茼蒿、冬瓜丸子汤……朴素的家常便饭，严格的“四菜一汤”。这是习近平总书记2012年考察河北阜平县时的晚餐菜单。

伙食费，80元/天，合计160元，左上角写着“交款人：习近平”。这是2014年总书记考察河南兰考县时的餐费收据。

“今收到习近平等三人伙食费合计玖拾元正（整）。”这是2015年总书记在陕北梁家河乡亲梁玉明家的午餐费用收条。

细微处见态度、见精神、见作风。从中，可以领略以身作则、以上率下的治理智慧，更能感悟“其身正，不令而行”的人格力量。

党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，把“坚持以上率下”作为必须遵循的原则之一，强调“从党中央做起，从领导机关和领导干部严起，一级做给一级看、一级带着一级干，以‘关键少数’示范带动‘绝大多数’”。

领导干部在各个方面坚持以身作则、以上率下，这是一种有效的领导方法和工作方法。

何以有效？答案，深藏在历史传承里，写就于新时代实践中。

“子帅以正，孰敢不正”“人不率则不从，身不先则不信”……讲的都是身先士卒、以上率下的道理。回看党史，从周恩来定下“十条家规”，到焦裕禄起草《干部十不准》……这根“标杆”始终高高挺立。

继承中华优秀传统文化的“身教”传统，传承我们党抓干部队伍建设的历史经验，以上率下作为重要的工作方法，在新时代全面从严治党实践中发挥了关键作用。

八项规定，何以改变中国？

以上率下，“从党中央抓起、从高级干部做起”，正是其中要义。

以习近平同志为核心的党中央率先垂范、身体力行，全党各级领导干部自觉向习近平总书记和党中央看齐，“先禁其身而后人”，带动党风政风焕然一新，赢得了人民群众的信任和拥护。

“凡事都是这样的，上行下效，上率下行，上有所好、下必甚焉，上有所恶、下必不为，上面松一寸、下面松一尺。”

坚持以上率下，重在抓住“关键少数”。

领导干部是党和国家事业发展的“关键少数”，对全党全社会都具有风向标作用。持之以恒推进全面从严治党，必须把“坚持以上率下”的原则落实好、运用好。

在广西，监督的聚光灯打向“关键少数”，“一把手”站到台前述责述廉；在安徽，各级党组织书记通过领办基层治理项目，层层示范破解治理难题；在广东梅州，以党建赋能发展，市县镇村四级全面推行“书记领航项目”，各级党组织书记选题、领题、破题，并被纳入党建述职评议考核，抓党建从“软任务”变成“硬指标”……

实践表明，抓住领导干部这个“关键少数”，就抓住了管党治党的“牛鼻子”。

《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》明确要求：“领导干部特别是高级干部要严于律己、严负其责、严管所辖，在履行管党治党责任上作示范。”

坚持以上率下，既发挥引领、统筹、协调作用，又通过层层压实责任，让更多党员、干部找准坐标、对表对标，在一级带一级中主动跟上、积极作为，就能更好以“头雁效应”激发“群雁活力”，形成上下一心、干事创业的生动局面。

上下同欲者胜，以上率下者强。

持之以恒推进全面从严治党，让“关键少数”的示范力化作“绝大多数”的凝聚力、执行力，风清气正的政治生态必将愈发巩固，14亿多人民团结奋斗的精神必将愈发昂扬。

作者：张 凡

原标题：坚持以上率下，抓住“关键少数”（评论员观察）——持之以恒推进全面从严治党⑥

本文转自：温州新闻网 66wz.com