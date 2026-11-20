人民日报 2026-11-20 19:42:10

296天后，一封被埋在陕西吴起的信，终于重见天日。

拆信人是新疆90后青年王成。此前他经营餐馆，日子忙碌，生计有了着落，心里却渐渐空落。去年国庆前，他来到陕西吴起，埋下这封信。在信中，他问未来的自己：“你是否实现了精神重生？”随后他赶往江西瑞金，开始徒步重走长征路。山路望不到头，脚底水泡破了又起，几度想过放弃。一路艰辛，也一路遇见善意。就这样一步一步，走过雪山草地，终于回到吴起，也找到了自己的答案。

差不多同时，AIGC（生成式人工智能）歌曲《过来人》在网上走红。杜甫、苏轼等历史人物被“请”进小酒馆，这些在历史中闪闪发光的名字，开口却是漂泊、困顿与壮志未酬。原来被我们仰望的古人，也曾经困在某个当下，不知何时才能“过来”。许多网友听着听着，便想起了自己。

“过来”两个字分量很重，寓意着一个人生之问：人忙碌一生，怎样才算活得值？许多人觉得，人生就是为了完成某个目标，然后才能“过来”，才能过得舒心。考上好大学就好了，找到好工作就好了，攒够钱就好了……追求世俗意义上的成功，人之常情。

孔子说：“富而可求也，虽执鞭之士，吾亦为之。”通过劳动改善生活，凭本事赢得认可，本就是朴素而正当的愿望。可有时，一个坎迈过去了，却发现并不能松口气。看着同龄人买房、升职、创业，忍不住又怀疑自己是不是走得太慢，过去的努力是不是还不够。

在信息唾手可得的今天，别人的高光近在眼前，但背后的难处却少有人见。一些人习惯拿自己的日常去对比别人的精彩，于是明明已经走出很远，却还是会觉得自己落在了后头。如此，人生仿佛只剩一张永远答不完的考卷。倘若非得等到事事如愿，才肯承认没有白过，那么谁又能真正“过来”？

不禁想起电视剧《士兵突击》里的许三多，一开始没人看好他，可他能够屏蔽外界噪声，把每件小事都当作救命稻草一样抓住。日拱一卒，日积月累，当初那根不起眼的弱苗，竟长成了令人仰望的参天大树。剧中“有意义的事就是好好活”“好好活就是做有意义的事”，乍听像绕口令，回想起来却别有滋味。

习近平总书记指出，“奋斗本身就是一种幸福。”意义不只在于耀眼的抵达，也在于奔赴的过程。辛苦练出的本领，患难结下的情谊，挫折磨出的韧劲，都不会随着某次成败而消失。那些没有写在成绩单上的变化，也是奋斗予人的馈赠。

苏轼晚年写过一首《自题金山画像》，最耐人寻味的是结尾一句：“问汝平生功业，黄州惠州儋州。”三处都是贬谪之地，若以仕途升迁衡量，实在谈不上得意。可恰在这些地方，他开垦荒地，造福百姓，写下流传千古的诗文。人生境遇未必能由自己决定，但如何应对境遇，选择权在自己手中。所谓旷达，不是没有遗憾，而是不让遗憾占满一生。

世俗的成功可以比较，人生的滋味却不能排名。有人志在远方，有人乐守一方。认真做好一份工作，用心照顾家人，拥有一个爱好，在别人需要时伸出手……这些虽未必带来掌声与名望，却也能充实自我、温暖他人，又何尝不是有价值的人生呢？

能够得偿所愿，是人生的欢喜；未能尽如人意，仍愿认真生活、继续有所作为，也自有其分量。我们终会成为某种意义上的“过来人”，未必事事如愿，却可以生活得有情有义、有所进益。

说到底，一个人活得值不值，不只要看走到多高多远，还要看他一路上成了怎样的人，为身边的世界带来了什么。

人生各有目标，抵达不止一种。

作者：程 诚

原标题：人生不止一种抵达（金台随笔）

本文转自：温州新闻网 66wz.com